Un descarrilamiento en el metro de Nueva York provoca 34 heridos y desata el caos en hora punta

Un descarrilamiento en el metro de Nueva York ha provocado este martes 34 heridos y mucho caos en el transporte público de la ciudad.

El accidente tuvo lugar a la altura de la calle 125 de Harlem, cuando un convoy de metro que recorre las líneas A y C descarriló pasadas las 09.30 hora local (13.30 GMT).

El jefe del departamento de bomberos de la ciudad, Daniel Nigro, ha confirmado que unas 800 personas han quedado atrapadas en los trenes de esa estación durante cerca de dos horas, y cerca de 200 bomberos han participado en su rescate.

Diecisiete de los 34 heridos han sido trasladados al hospital, aunque ninguno reviste gravedad.

El suceso ha ocurrido en hora punta. Se desconocen las causas del accidente pero se sabe que el freno de emergencia se activó. La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) está a cargo de la investigación.

Según han relatado los testigos a medios locales, el accidente causó escenas de caos y dejó al metro sin suministro eléctrico. "Nos acaban de evacuar de un tren lleno de humo en los que se han convertido en los momentos más terroríficos de mi vida", ha revelado uno de los afectados en Instagram.

Just spoke to an @MTA subway rider who was evacuated from #Dtrain near 145th St after 2 hours. #NY1Commute @NY1 pic.twitter.com/YViXn0fRPd