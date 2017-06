Una quiropráctica comparte un truco para llevar el 'maxi cosi' sin hacerse daño

Si alguna vez has manejado un maxi cosi es muy probable que hayas cargado con él colgándotelo del codo. Con suerte, si no pesaba demasiado o no tuviste que recorrer mucha distancia, no te resultó demasiado incómodo. Sin embargo, cuando el bebé está crecidito o hay que aguantar un ratito en esta postura eso puede hacer que la espalda, los hombros y la cadera se resientan.

Una quiropráctica estadounidense del centro Bridge Family Chiropractic ha difundido un truco para levantar y acarrear este artilugio sin que el cuerpo sufra tanto.

Al introducir el brazo por el asa, en vez de doblar el codo lo que recomienda es extender el brazo y colocar la mano en el enganche del asa al maxi cosi.

Eso sí, a través de la página de Facebook del centro señalan que un espectador les avisó de que había experimentado molestias al intentar esta maniobra. "Debido a la variedad de marcas y modelos es posible que este método no sirva para todos", advierten.