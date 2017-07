Hay fans de Harry Potter... y luego están los que lo llevan al extremo. Es el caso de Matthew Cortland, un diseñador de Nueva Jersey que ha organizado un crowdfunding para montar una taberna mágica en Londres. Su nombre será The Cauldron Magical Pub (El Caldero, taberna mágica) y los fundadores utilizará la ciencia para recrear la magia de Hogwarts y otros libros de fantasía.

¿Por qué mezclar ciencia y magia? "Hay una cita que me encanta de Arthur C. Clarke, el autor de ciencia ficción: 'La magia sólo es ciencia que aún no entendemos'. Este proyecto trata de poner eso a prueba", explica este estadounidense de 28 años a El HuffPost.

La idea le vino durante el último año de un máster sobre diseño de apps. "Soy fan de la fantasía desde que tenía 10 años y me di cuenta de que muchas cosas que aparecían en libros del género se podían convertir en tecnología. The Cauldron pretende juntar ambos elementos para construir una experiencia".

Adaptaremos tecnología que ya existe para dar vida a magia de fantasía Matthew Courtland

La magia de The Cauldron será "una combinación del Internet de las Cosas, como sensores y controles de voz, principios científicos básicos, como el magnetismo y las reacciones químicas, y un diseño que unirá todo. Embrujaremos (programaremos) tecnología ya existente para dar vida a magia de fantasía", detalla.

Parte de la adaptación tendrá lugar en hackatones —unión de los conceptos de maratón y hacker—, encuentros para desarrollar tecnología de forma colaborativa en poco tiempo. Quieren trasladarlos también a otras ciudades junto a sponsor globales. "Si una empresa, por ejemplo una fábrica de cerveza, una destilería o una bodega, quiere albergar un evento así, les animo a que nos escriban".

NECESITAN 500.000 DÓLARES

Si el fundador es de EEUU, ¿por qué quiere fundar el bar en la capital británica? "The Cauldron es un pub literario, y Londres es la ciudad más literaria del mundo, y la más presente en los libros de fantasía", defiende Courtland, que ahora reside en Dublín (Irlanda). "Reino Unido tiene una historia rica en mitos de brujería, magia y folklore fantástico, que descienden de la leyenda artúrica y Merlín", añade.

Ese espíritu literario se refleja en su alianza con Accio Books, un movimiento inspirado en Harry Potter para impulsar la donación de libros para escuelas y entornos infantiles de recursos escasos.

Si se supera ampliamente la financiación necesaria para poner en marcha el establecimiento, que Courtland y su equipo han fijado en 500.000 dólares (algo más de 440.000 euros), el local será también una posada, con habitaciones para pasar la noche.

Para encontrar el dinero, Courtland ha abierto un crowdfunding en la plataforma Kickstarter, que funciona en base al principio del "todo o nada": si no se consigue el objetivo establecido, no se cobra ningún dinero y el proyecto no se lleva a cabo.

El fundador ha establecido tramos de colaboración con premios que harán las delicias de los fans del mago; entre ellos colgar una foto en movimiento o tener el nombre inscrito en algún sitio del local, además de pequeños regalos como un vaso de pinta de edición limitada y un marcapáginas.

Esta es la lista de los premios, que son acumulativos cuando se sube de nivel.

Entre los incentivos limitados está la posibilidad de recibir una obra de arte numerada de la diseñadora de The Cauldron, crear un "cóctel mágico", alquilar el establecimiento o conseguir entradas para la apertura o para las fiestas proyectadas para Halloween, Navidad o Nochevieja. Todos los contribuyentes, aunque sean extranjeros, recibirán sus recompensas al mismo tiempo, y los gastos de envío son gratuitos.

El premio más jugoso es The Vault, un área del pub que será "exclusiva para los que participen en el crowdfunding y sus invitados" mediante "una llave personalizada". Sólo será accesible para los que alcancen los niveles contributivos Moonstone, Diamond y 7 Part Deal (oferta en siete partes, ideal para grupos de amigos, ya que se recibe un ejemplar de cada regalo y se divide la aportación entre todos).

El nivel Gold es el más popular e incluye: una caligrafía digital exclusiva, una carta de agradecimiento escrita en pergamino y cerrada con un sello de cera, una pegatina para el ordenador, un vaso de pinta, un marcapáginas, el nombre del contribuyente escrito en tinta indeleble en el techo del bar, acceso adelantado a entradas para eventos y fiestas en el local y una foto en movimiento colgada en el pub.

Según la web de The Cauldron, "un pub en el centro de Londres tiene unos ingresos anuales de cerca de 1,9 millones de dólares (casi 1,7 millones de euros), por lo que deberíamos esperar unos ingresos mensuales de más de 150.000 dólares (cerca de 132.000 euros), que serán reinvertidos en el proyecto".

NO REICBEN APOYO DE WARNER NI DE ROWLING

"Este proyecto no tiene el apoyo de J. K. Rowling ni de Warner Bros, los dueños de Harry Potter. Sólo es un lugar para los fans de la magia, de los libros de fantasía y de la tecnología", señala Courtland.

En el pub no se servirán, por tanto, productos oficiales del mago ni de ninguna otra serie. "Trataremos de dar visibilidad a creadores independientes y pequeños emprendedores", asegura Courtland. "Nuestros cócteles parecerán sacados de una clase de química, inspirados en pociones, elixires y bebidas fantásticas. También habrá cervezas artesanales que se verterán con varita", detalla.

Nuestros cócteles parecerán sacados de una clase de química, inspirados en pociones, elixires y bebidas fantásticas Matthew Courtland

The Cauldron será "un gastrobar que servirá platos mencionados en libros de fantasía" sin centrarse en una serie concreta y evaluando qué alimentos los componen. "Hay mucha interpretación sobre lo que contienen; pediremos ayuda a los que participen en el crowdfunding. ¿Qué ingredientes llevarán nuestros Estofados del Norte, Panes Élficos o tartas de calabaza y miel? Va a ser muy divertido crearlos".

Entre las propuestas para beber están los cócteles Delicia de Diablillo, "completamente incoloro e inodoro, puede causar que reveles todos tus secretos", Leche de Amapola, "del color de los rayos del sol, puede provocar excesivos suspiros y alteraciones en la nariz", o la Bebida No Saludable, que "brilla verde fosforito, resulta amarga y puede volverte loco", así como la cerveza de cabecera, el Brebaje del Caldero, y vinos con nombres como Flor de Sáuco, Ortiga o el Vino Dorado del Rejo.

Los precios de la comida y bebida del local serán "similares a los de establecimientos parecidos en Londres", sin que el fundador haya especificado más.

PARA LLEVAR EL BAR BUSCAN "FANS CON EXPERIENCIA EN HOSTELERÍA"

El equipo de Courtland está compuesto por veinteañeros estadounidenses y europeos. A los 39 voluntarios que trabajar sin remuneración los han bautizado como "elfos" y cada uno ha escogido un nombre mágico, que van desde Snowflake, Steezypuff o Inkyfeat hasta los más etéreos Elbereth, Evenya y Malgath.

"Nuestros próximos fichajes serán un ingeniero con experiencia en el Internet de las Cosas y un gerente de bar que pueda ayudarnos con la apertura. Después buscaremos coordinadores de eventos y el personal para llevar el local. Nos interesa que sean fans entusiastas con personalidades interesantes y con experiencia en hostelería", explica Courtland. Aquí puedes ver las plazas disponibles en cada momento.

The Cauldron será un gastrobar que servirá platos mencionados en libros de fantasía Matthew Courtland

Para encontrar el local adecuado en el centro de Londres, se han asesorado con un agente inmobiliario londinense. "Además he hablado con varios dueños de establecimientos parecidos y nos hemos unido al Instituto Británico de Hostelería, que nos ayudará a abrir", añade Courtland. "Cuanto más dinero consigamos, mejor será la ubicación. ¡Por favor, fans, colaborad!", pide.

El crowdfunding tiene de plazo hasta el 25 de julio para recaudar el medio millón de dólares necesarios. Ya lleva casi 34.000. Para seguir su avance, Courtland recomienda seguir sus redes sociales y apuntarse a su lista de correo. "Ofreceremos incentivos y ofertas a los que estén suscritos. Tenemos un podcast también, pero de momento está solo en inglés; si alguien se anima a traducirlo, adelante", asegura.