El ciclista Jan Bakelants, de 31 años, se ha convertido en el protagonista de la previa del Tour de Francia por unos lamentables comentarios machistas. En una entrevista para un periódico de su país, y en tono supuestamente jocoso, afirmó: "Al Tour me llevaré un paquete de condones porque nunca se sabe dónde han estado antes las chicas del podio".

Su ofensa provocó la inmediata reacción del director de la carrera, Christian Prudhomme, quien le exigió una disculpa inmediata por sus comentarios sexistas. El equipo de Bakelants, Ag2r, también se disculpó por las palabras de su corredor.

El último en hacerlo ha sido el propio ciclista, quien ha publicado un tuit en el que dice: "Mi más sinceras disculpas a todos aquellos ofendidos por mis palabras... Mis palabras han sido inapropiadas".

My sincerest apologies to all those offended by my words in a so called humouristic itw. My words have been inappropriate.

Una disculpa no sólo tardía sino también manifiestamente insuficiente, que no ha servido para contener la oleada de críticas provocada por su inadecuado comentario:

Jan Bakelants' remarks are offensive, the use of podium girls is offensive. One of these is condoned by @UCI_cycling the other is not. https://t.co/iXz05uUKID