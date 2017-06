La contundente respuesta del rey Juan Carlos a Raúl del Pozo tras su ausencia en el 40º aniversario de la democracia

El periodista Raúl del Pozo ha asegurado —en el diario El Mundo— que, tras el acto en el Congreso del 40 aniversario de la democracia al que no fue invitado Juan Carlos I, escribió un mensaje al rey emérito con la siguiente pregunta: "¿No cree Su Majestad que no invitarle a la conmemoración de la Democracia es como no invitar a Napoleón a la conmemoración de la batalla de Austerlitz?".

Del Pozo ha narrado Juan Carlos de Borbón no se anduvo por las ramas y le respondió con un lacónico "sí, desde luego".

Como si hubieran borrado a Napoleón de Austerlitz. Juan Carlos I me contesta: "Sí, desde luego" https://t.co/gX7tcLIHp8 vía @elmundoes — Raúl del Pozo Page (@rauldelpozoem) 29 de junio de 2017

De este modo, el periodista ha opinado que el protocolo "ha borrado de la Historia" rey emérito "y él está enfurecido, aunque no lo haya expresado por discreción y sentido del deber".

"Ha sido un acto de cobardía y de miedo", ha comentado un amigo íntimo de Juan Carlos de Borbón, en declaraciones recogidas por Del Pozo. "En el régimen parlamentario, la Monarquía no está teñida de divinidad, pero conserva y condensa el pasado y el futuro. Aquí, ayer se negó por falta de grandeza el reinado de un demócrata, con un cuerpo mortal lleno de pasiones, pero querido por la mayoría del pueblo", ha sentenciado.

El rey con Pablo Iglesias en Zarzuela El rey con Pablo Iglesias en Zarzuela



1 of 6 Comparte esta galería: