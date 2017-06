Las calabazas peor tomadas de 'First Dates'

El momento final de las citas de First Dates (Cuatro), en el que los participantes se sientan en sendas sillas ante la cámara para decir si quieren tener un segundo encuentro con su pareja o no, en ocasiones tiene sus dosis de tensión. Este miércoles saltaron las chispas entre Ignacio y Francisco: aunque su cita transcurrió más o menos apaciblemente, según se acercaba el final se fue torciendo.

Primero Ignacio rehusó fotografiarse con su cita. "¿Es por el fotomatón o es por él?", le preguntó la camarera, Lidia Torrent. "Es por él", reconoció.

En el momento de la decisión final Francisco aseguró que no tendría una segunda cita "como novio de amor", pero sí volvería a quedar con él como amigo. Ignacio respondió con un tajante: "No, ni de amistad, ni de novios, ni de nada. Somos muy dispares y no quiero volver a tener una cita ni a verte".

La contestación no le sentó muy bien a Ignacio. "Vaya el demonio este la que me ha soltado [...] Pero, ¿quién te crees? Que estas rechazando a un grande... pero si soy mejor que tú mil veces", exclamó mientras se iba encendiendo. Puedes ver su explosión completa en el vídeo de arriba.