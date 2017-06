Los motivos por los que la infanta Elena es un icono de estilo para 'InStyle'

En mayo, la edición estadounidense de la revista Vogue, la Biblia de la moda, alabó a la reina Letizia como icono de estilo por uno de sus looks. Ahora otra cabecera, InStyle, ha coronado a otro miembro de la Casa Real... pero no se trata de la esposa de Felipe VI, sino de una de sus hermanas.

Emily Shornick, una de las editoras de fotografía de InStyle, ha publicado este jueves un artículo titulado Siete motivos por los que esta princesa de 53 años es mi heroína de estilo. Y su heroína no es ni más ni menos que la infanta Elena.

"A principios de junio apareció en mi mesa una imagen de una sofisticada mujer de mediana edad que asistía a un concurso de pintura infantil en Madrid. Me llamó la atención su paleta tonal de azules y blancos, la silueta escultural de su chaqueta y la yuxtaposición de su reloj de estilo masculino y un bolso Chanel. ¿Quién era esa infanta Elena y por qué no había oído hablar de esta fabulosa royal española?", se pregunta la editora en referencia al look que Elena de Borbón se puso el 8 de junio.

Tras indagar sobre la hermana mayor del rey, justifica que es todo un icono por siete motivos. El primero, tener un "absurdo sombrero" y, además, habérselo puesto en público en tres ocasiones. Se refiere a éste diseño de plumas que estrenó en 1999 en la boda de Alexia de Grecia.

Shornick también realza el gusto de la infanta Elena por los broches y adornos que suele lucir bajo el hombro izquierdo.

La editora de fotografía también se fija en la inclinación de la infanta por los estampados coloridos y por vestir de manera llamativa cuando acude como invitada a bodas.

La editora también señala "que le importa 0% vestir según su edad". "¿Blusas con transparencias y bikinis a los 50? ¿Por qué no?", añade.

Otro motivo estilístico que alaba es "su fidelidad a los bolsos de Chanel" y, por último, su "completa lealtad a España", por todas las ocasiones en las que la infanta ha apoyado con su vestimenta a los equipos y selecciones nacionales.