Dani Rovira será Superlópez, el superhéroe español de los setenta. El actor malagueño será el protagonista de una película dirigida por Javier Ruiz Caldera y escrita por Borja Cobeaga y Diego San José.

Rovira lucirá un bigotito muy de la época y se enfundará unas mallas azules, con calzón negro y capa roja. ¿Como Superman? No, no exactamente.

Nada más conocerse el aspecto que el actor malagueño tendrá enfundado en las mallas del popular héroe español, se ha desatado el cachondeo en redes sociales.

Yo no sé qué necesidad había de darle el papel de Superlópez a Dani Rovira teniendo ahí a Ramón de Pitis pic.twitter.com/xYKwy0L4uJ

Entre Dani Rovira de Superlópez y el Batman de Ben Affleck me están amargando la existencia.

Dani Rovira como Superlópez. Y luego me dicen que porqué no me gusta el cine español. pic.twitter.com/gYWxppevJy