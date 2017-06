El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido duramente y de forma insultante este jueves en Twitter contra una presentadora de la cadena de televisión MSNBC, que acababa de criticarle ferozmente.

"He escuchado a la emisión de poca audiencia @Morning Joe, hablar mal de mí (no verla más)", ha tuiteado Trump.

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de junio de 2017

"Entonces, como puede ser que la loca Mika, con un débil IQ (coeficiente intelectual), y el enfermo mental Joe hayan venido a Mar-a-Lago tres noches cerca de fin de año y hayan insistido en verme. Ella sangraba abundantemente a causa de una mala cirugía estética facial. Y yo dije no!", ha añadido Trump en un segundo mensaje.

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de junio de 2017

Los presentadores Joe Scarborough y Mika Brzezinski, pareja en la vida real, presentan todas las mañanas el programa Morning Joe en la cadena progresista MSNBC.

Mika Brzezinski acababa de criticar este jueves por la mañana a la administración del presidente republicano que, según ella, hay que mirar "como una empresa".

"Si alguien viniera a la NBC y tomara el poder y empezara a tuitear furiosamente sobre el aspecto de la gente, a acosar a la gente, a poner a la gente en competencia, a mentir todos los días, aplastándoles -- esa persona sería destituida", ha dicho la presentadora.

"No es un comportamiento normal. De hecho, nos preocuparíamos de que esa persona que dirige la empresa hubiera perdido la razón", ha añadido Brzezinski.

La cadena ha salido al paso defendiendo a sus trabajadores y asegurando que es "un día triste para EEUU".

It's a sad day for America when the president spends his time bullying, lying and spewing petty personal attacks instead of doing his job. — MSNBCPR (@MSNBCPR) 29 de junio de 2017

La tensión entre el presidente Donald Trump y los medios se ha incrementado a comienzos de esta semana luego de que la cadena CNN tuviera que retirar un artículo sobre los vínculos del círculo de allegados del presidente con Rusia, provocando la renuncia de tres veteranos periodistas de la cadena que contaban con excelente reputación.