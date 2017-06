¿Y si Apple no hubiera creado el iPhone?

Éramos unos pocos y valientes. En aquellos años apenas había blogs y unos pioneros nos aferrábamos fascinados a nuestras Palm. Amigo, aquello sí que era innovador. Las PDA lo eran todo y nos paseábamos orgullosos con nuestras Tungsten primero y posteriormente el fabricante estadounidense se la jugó. ¿Cómo lo hizo? Incorporando algo inimaginable hasta la fecha: una PDA con móvil incorporado que bautizó como Treo.

El debate estaba sobre la mesa: ¿una PDA con móvil incorporado? ¿no sería mejor tenerlos por separado? Hay que recordar que nos situamos a comienzos del año 2000, cuando los primeros Treo vieron la luz. Pasaron los años y el 9 de enero de 2007 un entusiasmado Steve Jobs saltó al escenario de la keynote para anunciar algo que parecía suicida: Apple —entonces, fabricante de ordenadores— iba a presentar un móvil, que sería lanzado el 29 de junio de ese mismo año.

Y lo hizo. Steve Jobs se presentó tras el mítico "One more thing" con un dispositivo muy extraño entre sus dedos: era todo pantalla. ¿Y el teclado? No hacía falta, estaba en la propia pantalla y aparecía únicamente cuando era necesario. ¿Y el stylus? Tampoco. "Todos nacemos con el mejor stylus posible: el dedo", como él mismo solía decir. Suicida, de locos. El batacazo parecía monumental.

Steve Ballmer, entonces CEO de Microsoft, se vino arriba y ridiculizó en la entrevista de la que posiblemente más se arrepienta la ausencia de un teclado físico. Los nacidos tras esa fecha se morirán de risa al saber que antes todos los móviles llevaban uno y de hecho era impensable (o mejor aún, inimaginable) introducir datos de otra manera. Ahora uno no se imagina un móvil que no sea todo pantalla, y de hecho, cada vez más grande.

Una imagen del primer iPhone expuesto en San Francisco, California, en 2007.

¿Cómo hubieran sido los móviles si Apple no hubiera cambiado el curso de las cosas presentando el iPhone? La pregunta tiene su miga, porque realmente no sabemos si algún otro visionario se hubiera atrevido a dar los dos grandes pasos que asumió Jobs: eliminar el teclado físico y en consecuencia, hacer que las pantallas fueran táctiles. ¿Realmente algún otro fabricante se hubiera aventurado a dar este paso decisivo?

A toro pasado es fácil afirmar que sí, que si no hubiera sido Apple lo hubiera hecho cualquier otro, pero lo cierto es que en ese momento ningún otro fabricante hubiera apostado por eliminar el teclado físico. Las pantallas táctiles se hubieran impuesto con el tiempo (¿o tal vez no?) y es difícil imaginar otro formato de smartphone que el que en la actualidad vemos a diario. En cualquier caso, el mérito es de Apple y la perspectiva aumenta a medida que pasan los años. Diez, en concreto.

