El periodista Javier Cárdenas ha estallado en su programa de Europa FM Levántate y Cárdenas de Europa FM contra el Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

"El otro día en el programa de TV3, haciendo un casting a imitadores, les dijeron: ¡Ridiculizar a Cárdenas! Yo, que sólo me dedico a hacer cinco minutos de política en mi programa de tres horas", ha criticado Cárdenas, quien ha lamentado: "Cogen las armas que tienen y aquel que va contra el pensamiento... vamos a tratar de joderlo no pueden permitir otro pensamiento que no sea el de ellos".

"Y como soy el único en Cataluña que dice esto... ¡venga a saco, a saco, a saco! Deben pensar: este pesao que no se calla...", ha proseguido antes de criticar que "utilizan ellos el dinero de todos los catalanes, que recordemos según las últimas encuestas aseguran que más de la mayoría ni quieren ni les importa la independencia".

Además, se ha quejado de que la Generalitat sólo ponga publicidad en los medios que apoyan la independencia. "¡Vaya ejemplo de los antisistema!", se ha quejado antes de rematar: "Yo os lo prometí. ¿Habéis visto alguna vez una caza más parecida a un periodista? Un periodista que se siente muy catalán como yo, porque lo soy, pero también muy español. Pero no puede ser, sólo puedes ser catalán... como digas lo otro [que te sientes español] vamos a por ti a muerte".

Cárdenas también ha cargado contra el diputado de ERC Gabriel Rufián. "El otro día el tal Rufián, que ni me importa y me aburre, bueno aburre a cualquiera... se pasó cuatro años para investigar tuits míos para sacar uno en el que el que criticaba al Tribunal de Estrasburgo", apuntó.

"Ahora debe de estar pensando: '¡Qué bocazas soy! Porque detuvieron al violador del ascensor y [Rufián] dirá: Mierda, acabo de defender a los jueces que han permitido tener la libertad que un cerdo viole y asesina a niñas", ha zanjado