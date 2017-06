La obsesión por el kale

No hay restaurante en Nueva York que no presente en su carta una ensalada con este ingrediente. Desde hace un par de años es más que una moda: es una epidemia. Y la epidemia traspasa poco a poco las fronteras. Si no sabes lo que es el kale ya no eres chic y quedas fuera de la conversación más cool.

Tienes que conocer el kale, haber leído sobre él y sus beneficios, tener en la cabeza un par de restaurantes en los que las ensaladas con esta verdura "son la bomba". Además, le añade un plus de glamour decir que lo compras en Whoole Foods —una cadena estadounidense de supermercados que vende alimentos naturales y orgánicos—. Sin kale no hay vida. Hasta el punto de que uno de los nombres para bebés más de moda en Estados Unidos es Kale. Tal cual.

¿Qué tiene de especial la verdura de moda? El kale es una col rizada. Nada exótico más allá del nombre y que se supone que es una de las verduras más ricas en vitaminas que crecen en el planeta. Su popularidad también se debe a la alta concentración de minerales, antioxidantes y vitaminas A, C y K de su hojas. Sin embargo, las espinacas, las acelgas y la col rizada tienen valores nutrientes similares.

Los vegetarianos deben saber desde siempre de las bondades de esta variedad de col rizada, pero nos las ocultaron. Es delicioso en ensaladas, casi indistinguible en batidos y perfecto para decorar los platos más sofisticados. Se transforma en espagueti, muffins, brownies o pizzas. Las patatas chips de kale son superventas en grandes ciudades americanas como Nueva York o Los Ángeles. Hay hasta 450 productos diferentes que ya contienen kale entre sus ingredientes. Todo un negocio.

Es tal la obsesión por esta verdura que el precio de sus semillas se ha incrementado en los últimos tres años hasta un 80% y su demanda ha crecido también en un 80%, confirman los datos de Rythym Superfoods —la empresa que fabrica patatas de kale—. En estos momentos, según Bloomberg, en Estados Unidos hay unas 3.000 granjas dedicadas exclusivamente a esta variedad de col rizada, frente a las 1.000 registradas en 2007, según datos del departamento de agricultura de este país.