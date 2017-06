El presidente de EEUU, Donald Trump, ha insultado a través de su cuenta personal de Twitter a los presentadores del programa matutino Morning Joe de la cadena MSNBC. A la presentadora Mika Brzezinski la ha llamado "loca" y "retrasada" y a su compañero Joe Scarborough, "psicópata".

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de junio de 2017

Tras afirmar que ya no ve ese programa, Trump ha protestado porque en el programa hablan "mal" de él. El presidente asegura, además, que ambos presentadores fueron a verlo "tres noches seguidas" en torno a la víspera de Año Nuevo a su club de Mar-a-Lago (Florida) e "insistieron en unirse" a él.

"Ella sangraba profusamente por un estiramiento facial. ¡Les dije que no!", ha continuado insultándoles.

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de junio de 2017

Los dos presentadores suelen ser críticos en su programa con el presidente y recientemente se habían hecho eco de la noticia, publicada por The Washington Post, acerca de la aparición de portadas falsas de la revista Time con una fotografía de Trump enmarcadas y colgadas de las paredes de sus clubes.

Mika Brzezinski criticó el jueves a la Administración del presidente que, según ella, hay que mirar "como una empresa". "Si alguien viniera a la NBC y tomara el poder y empezara a tuitear furiosamente sobre el aspecto de la gente, a acosar a la gente, a poner a la gente en competencia, a mentir todos los días, aplastándoles... esa persona sería destituida", dijo la presentadora.

"No es un comportamiento normal. De hecho, nos preocuparíamos de que esa persona que dirige la empresa hubiera perdido la razón", añadió Brzezinski.

Brzezinski publicó en su cuenta de Twitter una fotografía de una caja de cereales con la frase "hechos para manos pequeñas". Es sabido que Trump es especialmente sensible a las bromas sobre el tamaño de sus manos.

"Es un día triste para Estados Unidos si el presidente gasta su tiempo intimidando, mintiendo y arrojando ataques personales en lugar de hacer su trabajo", ha dicho en su Twitter la oficina de comunicaciones de MSNBC tras los tuits del magnate.

LA CASA BLANCA DEFIENDE LOS INSULTOS

Un poco antes de los tuits de Trump, el director de redes sociales de la Casa Blanca, Dan Scavino, también ha cargado en su cuenta personal contra los dos presentadores, a los que acusa de estar "perdidos, confundidos y tristes" porque el presidente "dejó de responder a sus llamadas".

"No creo que el presidente haya sido nunca una persona a la que ataquen y no responda al empujón", ha justificado también la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, asegurando que en el programa de Brzezinski ha habido "un indignante número de ataques personales" contra Trump.

Las redes sociales se incendiaron tras los insultos y dos senadores republicanos, Lindsey Graham y Ben Sasse, han alzado la voz en Twitter contra el presidente. "Por favor, pare. Esto no es normal y está por debajo de la dignidad de su cargo", ha pedido Sasse.

Mr. President, your tweet was beneath the office and represents what is wrong with American politics, not the greatness of America. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 29 de junio de 2017

"Señor presidente, su tuit es indigno del cargo y representa lo que está mal en la política estadounidense, no la grandeza de Estados Unidos", ha escrito Graham.

"No lo veo como un comentario apropiado", ha admitido Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes y el republicano de más alto rango del Congreso.

Los demócratas han subrayado que este es un ejemplo más del sexismo del presidente. "Los tuits intimidatorios de Trump son un ataque contra las mujeres en todas partes", ha dicho la portavoz del Comité Nacional Demócrata, Adrienne Watson. "Desde sus engaños de Twitter hasta sus políticas tenemos un presidente que continúa demostrándonos que no tiene ninguna consideración con las mujeres y que sus comentarios humillan la oficina que sostiene", ha concluido.

La Universidad de Quinnipiac ha publicado una encuesta que revela que más de 60% de los participantes considera que Trump debería de dejar de usar su cuenta personal en redes sociales.