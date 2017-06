Varios heridos tras un tiroteo en un hospital de Nueva York

Un hombre armado ha provocado varios heridos en el interior de un hospital del barrio del Bronx, en Nueva York. Según los primeros datos ofrecidos por la policía, hay varias personas heridas, entre los que se encuentran tres doctores.

Due to reports of a shooting incident at Bronx Lebanon Hospital, avoid the area of 1650 Grand Concourse. More information to follow. — NYPD NEWS (@NYPDnews) 30 de junio de 2017

El portavoz de la policía ha confirmado a través de su cuenta de Twitter que el autor de los disparos ha muerto en la escena del tiroteo.

Ni él ni la cuenta oficial de la Policía han ofrecido más detalles y no se ha podido confirmar si el atacante fue abatido por disparos de agentes policiales o si se suicidó:

One shooter is deceased at the hospital. https://t.co/qgRQdwd33j — J. Peter Donald (@JPeterDonald) 30 de junio de 2017

UPDATE: The shooter is deceased. Several others are injured regarding the shooting at Bronx Lebanon Hospital. — NYPD NEWS (@NYPDnews) 30 de junio de 2017

Ésta es la ubicación del hospital donde se ha producido el tiroteo: