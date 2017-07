"¡Demasiado malo!": Trump vuelve a cargar contra la prensa en Twitter

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , arremetió hoy de nuevo contra los presentadores del programa Morning Joe de la cadena MSNBC , a quienes llamó "locos" y "tontos como una piedra" tras sus polémicos ataques de esta semana.

"El loco Joe Scarborough y la tonta como una piedra Mika (Brzezinski) no son malas personas, pero su espectáculo de baja calidad está dominado por sus jefes de la NBC ¡Demasiado malo!", escribió hoy el mandatario en su cuenta de Twitter.

Crazy Joe Scarborough and dumb as a rock Mika are not bad people, but their low rated show is dominated by their NBC bosses. Too bad!