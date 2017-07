Unai Sordo coge las riendas de CCOO

El nuevo secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado que "da fe y pone compromiso" de que tanto él como su nueva comisión ejecutiva "se va a dejar la piel" y va a poner todo lo mejor para "resolver los retos que tiene el sindicato y el mundo del trabajo en España".

Así lo ha señalado Sordo durante su primer discurso tras tomar las riendas de CCOO, donde ha dado las gracias a su comisión ejecutiva "renovada", que, bajo su punto de vista, "tiene una composición y dimensión moderada".

"Esta es la mejor ejecutiva para salir reforzados e impulsados de este Congreso", ha asegurado Sordo, a pesar de que entre ellos se encuentra el ex secretario general de CCOO-Andalucía, Francisco Carbonero, que está siendo investigado en el caso de los ERE andaluces.

En esta línea, ha agradecido a las personas que salen de la ejecutiva y a las nuevas que entran y ha reconocido "la trayectoria histórica" de Ignacio Fernández Toxo, su antecesor. "Ignacio ha tenido la inmensa capacidad y autoridad para coser la organización y mantenerla cohesionada. Ha sabido cómo adaptarla a los nuevos tiempos y va a ser una referencia ineludible", ha recalcado.

Sobre el acuerdo de salarios, Sordo ha dejado claro que la negociación colectiva "ha cambiado" y que "quedarse anclados en los viejos esquemas puede llevar a situaciones de riesgo". "Tenemos que tener una presencia mucho más continuada y mucho más potente que la actual en los centros de trabajo", ha asegurado, tras insistir en que "los retos son enormes".

Además, ha apuntado que es necesario "un pacto salarial", que haga de guía en las negociaciones colectivas que quedan pendientes y que sea "rápido", porque todavía quedan convenios que guiar para este año.

"Hay que cerrar un acuerdo salarial que sirva para recuperar y favorecer las negociaciones que tenemos pendientes y para mejorar el poder de compra de la gente trabajadora y esto se hace resolviendo los convenios colectivos con mejoras de poder adquisitivo", ha agregado, tras insistir en que el pacto salarial es "absolutamente necesario". En esta línea, ha insistido en que la clase trabajadora "ha mutado" y en el que el sindicato debe integrar a todo y a todos lo que la empresa ha desintegrado.

INCIDIR EN EL DEBATE PRESUPUESTARIO

Respecto al techo de gasto, que se aprobará este lunes en un Consejo de Ministros extraordinario, el "primer gran hito" de Sordo al mando del sindicato, el nuevo secretario general ha puntualizado que se tiene que incidir en el debate presupuestario y que la actual política presupuestaria expansiva "no sirve" para salir de la crisis.

"No vale con decirlo, hay que ponerlo encima de la mesa de diálogo social y dejar las cosas claras", ha añadido, tras recalcar que es "fundamental" que el sindicato juegue un papel clave en la distribución secundaria de la riqueza, porque "ahí se juega gran parte de los ejercicios de derechos de la ciudadanía".

Unai Sordo e Ignacio Fernández Toxo, con la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

Por otro lado, ha subrayado que no sabe si introducir impuestos a la mejora tecnológica de las empresas "no es lo más adecuado" y que "no se trata de estrangular la actividad económica ni de freír a impuestos a las empresas, sino de tener una dieta fiscal equilibrada, fomentar la inversión y que las empresas tengan márgenes para poder invertir".

La defensa del sistema de pensiones también seguirá "siendo capital" en esta nueva etapa del sindicato, porque es "necesario" para en el modelo de proyección social de España. "El sindicato ha hecho cosas muy importantes por este país y estamos dispuestos a seguir jugando el papel de corresponsabilidad", ha afirmado, tras recalcar que se tiene que mejorar la estructura de ingresos, porque no puede ser que se sigan imputando gastos que "no corresponden a la caja de la Seguridad Social".

DEROGAR LAS PARTES CENTRALES DE LA REFORMA LABORAL

Sordo también ha recordado que el sindicato "no va a renunciar a una modificación sustancial o a una derogación de las reformas laborales", que "han cambiado el marco de relaciones laborales en España". "Hay que derogar las partes centrales de esta reforma e instaurar un nuevo modelo de relaciones laborales, que se aleje de la temporalidad", según Sordo.

El fortalecimiento de la sindicalización para "ser referencia ineludible de los trabajadores del país", será otra de las tareas pendientes en esta nueva etapa del sindicato, centrada en la ofensiva y en la lucha por la desigualdad.

Sordo ha sido proclamado oficialmente secretario general de CCOO tras recibir el respaldo del 88,8% de los delegados. En concreto, de los 742 votos emitidos (había 751 delegados acreditados), Sordo recibió 659 votos a favor y 75 en blanco, con ocho votos nulos.

A la clausura del XI Congreso Confederal de CC.OO. ha asistido la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez; la alcaldesa de la Comunidad de Madrid, Manuela Carmena; el secretario de Empleo del PSOE, Toni Ferrer; el secretario general del grupo socialista en el Congreso, Rafael Simancas; el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, y el secretario de análisis estratégico de Podemos, Íñigo Errejón. Por la parte sindical, también han estado presente el ex secretario general de UGT, Cándido Méndez, y el actual líder sindical de la organización, Pepe Álvarez.

