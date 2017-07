Hoy Reino Unido diría no al Brexit

La mayoría de los británicos rechazaría la salida del Reino Unido de la Unión Europea si el Gobierno convocase ahora otro referéndum sobre el Brexit, según reveló este domingo una encuesta.

El estudio, elaborado por la firma Survation entre 1.017 personas entre los pasados días 28 y 30 de junio, revela que el 54% de los votantes diría "no" al Brexit si se les preguntase ahora, frente al 46% que todavía lo apoya.

That's all from us. Febrile times. Do read the supplementary q's that indicate opinion change behind the headlines https://t.co/zWcaaXxhME