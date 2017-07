La comentada foto de Ferreras en la retransmisión del World Pride 2017

La Sexta emitió en la tarde del sábado el desfile del World Pride 2017 que esta semana se está celebrando en la ciudad de Madrid.

La cadena dedicó una programación especial al evento. Cristina Pardo e Iñaki López fueron los encargados de conducir el espacio televisivo que empezó a las 17:00 horas y se alargó hasta la noche.

Pardo y López contaron con la presencia de numerosos rostros conocidos, tanto del mundo de la política —como la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena y la presidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes— y del mundo del espectáculo como Paco Clavel.

Uno de los momentos más comentados fue la aparición de Antonio García Ferreras. El presentador de Al Rojo Vivo llegó con una sudadera negra en la que se podía leer la palabra 'LORD'. Un atuendo muy distinto al que nos tiene acostumbrado el periodista en los platós de televisión.

La propia Cristina Pardo compartió la imagen en la que aparecía ella junto a Iñaki López y Ferreras. Lo que más ha llamado la atención es la pose de Ferreras:

Muchos han respondido al tuit de Pardo dando las gracias a la cadena por la cobertura, otros lo han hecho con humor y otros directamente han cogido la foto y han hecho bromas con ella:

Why these pigeons look alike they're about to drop the hottest 2017 hip hop album? pic.twitter.com/jn9r4oAa2s