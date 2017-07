Trump la lía en Twitter al compartir un vídeo en el que le da una paliza -literal- a la CNN

De verdad, señor Trump, no damos abasto con usted. No hemos acabado de sacar una noticia sobre sus nuevas ocurrencias en Twitter y, sobre todo, sus ataques a la prensa en las redes sociales, cuando ya tenemos que estar haciendo otra más. La actualidad se queda vieja a golpe de tuit.

Después de tres días en los que ha llamado "loca" y "retrasada" a una periodista, y a su compañero lo tildó de "psicópata", de decir que en la cadena MSNBC son "tontos como una piedra", de denunciar a los "falsos" y "fraudulentos" medios de comunicación, hoy ha llegado el no va más (por ahora): ha publicado un vídeo en el que, bajo la etiqueta "FraudNewsCNN" (Noticias fraude CNN), se ve al propio presidente de los EEUU en uno de sus cameos en la lucha libre, agrediendo a un personaje al que alguien le ha colocado por cabeza el logotipo de la CNN, su último demonio particular.

Desde la CNN decidieron contestarle también, tildando de "comportamiento infantil" el tuit del magnate. "El presidente Trump está luchando contra los desafíos que tiene tanto en el país como en el extranjero, pero en Twitter está luchando contra nosotros", dice un periodista de la cadena en un vídeo publicado en la misma red social usada por el republicano.

En él, explican que el vídeo original es de hace muchos años (concretamente, 2007), un clip en el que Trump pelea contra Vince McMahon, exitoso promotor de combates de pressing catch (WWE), en el WrestleMania 23, el mayor evento anual de lucha libre. "Esto es infantil, ridículo, estúpido", prosigue el presentador. "Sólo se está divirtiendo, pero en realidad asusta", añade el locutor.

En una noticia publicada en la web de la cadena, se preguntan: "¿Quién ha editado el vídeo anti CNN? No tenemos una respuesta inmediata, pero hace varios días que una versión de este vídeo apareció en un hilo pro Trump en Reddit". La cuenta en Twitter del departamento de relaciones públicas de CNN respondió al mensaje de Trump con una cita que Sarah Huckabee Sanders, subdirectora de prensa de la Casa Blanca, dijo el pasado 29 de junio: "De ninguna manera el presidente ha promovido o alentado la violencia. En todo caso, lo contrario".

