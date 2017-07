"Uso Twitter porque soy un presidente moderno"

En el capítulo de este domingo de Donald Trump y las redes sociales toca hablar, otra vez, de sus ataques a la prensa. Sin embargo, además de atacar a quien no le gusta -hoy, la CNN- se ha defendido ante quienes critican sus mensajes enfervorizados en Twitter. "Mi uso de redes sociales no es presidencial, es de un presidente en los tiempos modernos", se ha aplaudido a sí mismo.

My use of social media is not Presidential - it's MODERN DAY PRESIDENTIAL. Make America Great Again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de julio de 2017

Minutos antes se había quejado de los "falsos" y "fraudulentos" medios que, denuncia, intentan que los republicanos no asomen la nariz en las redes.

....the 2016 election with interviews, speeches and social media. I had to beat #FakeNews, and did. We will continue to WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de julio de 2017

"Pero recuerden: yo gané las elecciones de 2016 con entrevistas, discursos y redes. Tenía que vencer a las noticias falsas y lo hice. Seguiremos ganando", concluye.

El último recado, como decíamos, para la CNN:

I am thinking about changing the name #FakeNews CNN to #FraudNewsCNN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de julio de 2017

De noticias falsas a fraude, acusa.

Haciendo amigos entre la prensa, una vez más.