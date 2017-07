Críticas a Car2go por su respuesta a este usuario

La compañía de carsharing Car2go estrena estos días un nuevo hardware en sus coches para que todo el proceso de apertura y cierre del vehículo se realice desde el móvil del cliente.

A uno de los usuarios del sistema le surgió una duda. "¿Cómo habría que proceder con el nuevo proceso si al finalizar el alquiler nos hemos quedado sin batería en el móvil?", preguntó a la empresa en Twitter.

Una simple pregunta que ha puesto a Car2go en el centro de las críticas en las redes sociales por la respuesta que dio, que para muchos no fue la adecuada: "Nunca nos ha pasado eso, nuestros usuarios sois muy previsores, sieeempre tenéis batería en el móvil".

El usuario respondió haciéndoles ver que hasta ahora el sistema no era éste y que quizá por eso nunca se había dado el caso:

Hombre, no os ha pasado porque hasta ahora se finalizaba en la pantalla del coche. Yo al final del día voy muy justito y creo que...

Y, a partir de ahí, las críticas se han sucedido de tal forma que la empresa ha tenido que precisar: "No es hacer la gracia, pero en una situación extrema e improbable como esta que dices tendrías que llamar a att al cliente".

Hola Jose, no es hacer la gracia, pero en una situación extrema e improbable como esta que dices tendrías que llamar a att al cliente.

Un día me respondieron así de una operadora de móvil. Le dije que el problema era real y su broma no me hacía ni puta gracia. Pidió perdón.