Nacho Peña abandona 'El Chiringuito de Jugones'

Nacho Peña, uno de los rostros más conocidos de El Chiringuito de Jugones, abandona el programa. El periodista, que ha seguido durante años la actualidad del Real Madrid, era uno de los rostros más longevos del espacio deportivo que se emite en Mega de lunes a jueves de madrugada.

El reportero ha estado en todas las etapas del programa junto a Josep Prederol, de Intereconomía —cuando se llamaba Punto Pelota— a Mega, en Atresmedia.

En el vídeo, Peña ha querido agradecer a todos sus seguidores el cariño que ha recibido por las redes sociales. "A veces, el libro se acaba y es hora de empezar otras lecturas", asegura.

La última aparición de Peña fue el pasado 4 de junio.

Según informa el diario AS, los rumores apuntan a que Peña podría recalar en Real Madrid Televisión. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha confesado que Nacho Peña era uno de sus periodistas predilectos siempre que ha visitado el plató de El Chiringuito.

A la salida de Nacho Peña hay que sumarle la de Irene Junquera, otra de las periodistas que estuvo desde los inicios del programa y que ha emprendido una nueva aventura en Telecinco junto a Risto Mejide en All you need is love... o no.