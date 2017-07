La cantante Rosa López es ahora vegana y está dando mucho de qué hablar en las redes sociales después de asegurar que el jamón le huele ahora a "muerte y a sangre".

"Igual que hay un perfume que deja de gustarte, a mí el jamón ahora me huele a sangre y a muerte", asegura en una entrevista al periódico Ideal de Granada.

En esa misma conversación, Rosa explica que lleva dos años y medio siendo vegana y que empezó por salud. "Me quité el jamón gustándome. Y el marisco, que me encanta. Me quité todo lo que tenga ojos y patas como yo. Es que es como si me comiera a mi perrita", asegura.

La cantante afirma que ahora tiene más energía que nunca a pesar de que el primer año engordó once kilos y tuvo una "bajada de defensas tremenda".

"Fue por haber eliminado la proteína. Pero ahora la sustituyo con tofu, frutos secos, semillas, legumbres, seitán... Y muy de vez en cuando como queso o huevos. Sé que todo esto es muy discutible, es como hablar de política, por eso no suelo decirlo", asegura.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Rótulos 'El Hormiguero' Rótulos 'El Hormiguero'



1 of 31 Comparte esta galería:





Échale un vistazo al Facebook de Tendencias. ¡SÍGUENOS!

Ve a nuestra portada Facebook Twitter Instagram Pinterest