El pasado domingo, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, publicó un mensaje que causó un enorme malestar en las redes sociales. Su destinataria era la periodista y escritora Elvira Lindo, contra la que cargaba por la columna que, un día antes, había publicado en el diario El País bajo el título Tuiteros que legislan.

El tuit fue polémico no porque replicase a la autora gaditana a propósito de la propuesta naranja sobre los vientres de alquiler, sino porque ninguneaba a la creadora de Manolito Gafotas, despreciándola como una simple "tuitera" y recomendándole que fuese a consultar con el "académico" que tiene cerca -o sea, Antonio Muñoz Molina, su pareja- para entender el mensaje.

Este fue su tuit.

Este lunes, el académico y premio Príncipe de Asturias, Muñoz Molina, ha replicado a Girauta desde su página personal con un texto titulado No se termina nunca, en el que muestra su cansancio ante aquellos que no valoran la trayectoria de una mujer como la suya, que reducen su carrera al hombre con el que hace el camino.

El autor de Plenilunio enumera -sin dejar nada atrás- los distintos trabajos que ha tenido Lindo, desde sus inicios casi adolescentes en la radio, pasando por su faceta de guionista, su parto de Manolito, su reconversión para escapar de etiquetas y para sobrevivir con "integridad". "Toda la vida así", dice, tras repasar cada faceta de su esposa.

"Pero nada es suficiente. Ahora te encuentras con que un diputado nacional, el portavoz de un partido, enfadado por algo que escribiste sobre él, te sugiera que aproveches que tienes a mano a un académico para preguntarle el significado de la palabra polisemia", concluye el texto, que ha encontrado un importante eco en las redes sociales en la tarde de este martes.

Aquí puedes leer completo el texto del escritor de Úbeda:

Y aquí tienes, también, la reflexión inicial de Elvira Lindo, de la que surgió este cruce de palabras.

Lo que escribió Elvira Lindo en 'Tuiteros que legislan'

"Los políticos se han aficionado a anunciar rupturas, simpatías o acuerdos en un tuit. Mala política y mala literatura. Nos mereceríamos algo más. Por la mañana, Albert Rivera aparecía entrevistado por Pepa Bueno exponiendo en tono voluntariamente razonable el proyecto de ley de maternidad subrogada, y horas más tarde, su compañero de partido, Juan Carlos Girauta, se arrancaba con el siguiente tuit: "O sea que tu cuerpo es tuyo para abortar pero no para gestar desinteresadamente el hijo de otros. Ya". Di que sí, a la pata la llana. ¿Qué debemos pensar ante semejante grosería, que en realidad Girauta se expresa a la manera en que su jefe no se atreve? Dada la que se montó, ingenua de mí pensé que Girauta se iba a disculpar, animado tal vez por su jefe, pero no, se envalentonó más, y a respuesta de una mujer que le precisaba, "en cualquier caso su cuerpo no puede ni abortar ni gestar", el airado diputado concluyó: "No señora, el mío legisla". ¡Oh, legisla! Se traslucen muchas cosas de estas breves pero significativas declaraciones del político tuitero, tantas como para pensar que alguien que habla con esa falta de respeto y contención de la intimidad de las mujeres no es la persona más adecuada para defender una ley que, sobre todo, por encima de todo afecta a esa mitad de la población a la que se dirige con tan incontenible superioridad moral".