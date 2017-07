Hermoti y Keunam cantarán 'Me enamoré' de Shakira para 'El HuffPost'. ¿Qué voces quieres que imiten?

Hay muchas versiones de Despacito, pero ninguna como la que hicieron los youtubers Hermoti y Keunam. Se marcaron la que ya es la canción del año a 20 voces, tanto de personajes de dibujos animados como de conocidos cantantes, y han conseguido casi 11 millones de reproducciones desde marzo.

¿Te imaginas cómo sería otro de los temas del verano, el Me enamoré de Shakira, cantado así por ellos? Pues lo van a hacer para El HuffPost este sábado con las voces que tu elijas, y lo podrás ver en directo en nuestro Facebook a las 13h.

¿Cómo puedes pedir las voces que quieras? Deja un comentario en la noticia o mándanos un correo a participa@huffingtonpost.es. No hace falta que pidas a Shakira porque Keunam, al que habrás visto en Tu cara no me suena todavía (Antena 3), es un gran imitador de la colombiana y seguro que la incluirá.

Esta pareja que triunfa en YouTube es especialista en adaptar los exitazos en castellano poniendo voces de todo tipo. Lo hicieron de nuevo con el tema de Enrique Iglesias de Súbeme la radio, la canción de este verano. Más de 4.800.000 millones de personas los han visto.

El dúo acudirá al festival Metrópoli Gijón este fin de semana, y en ese marco será cuando cante en directo para El HuffPost la canción que Shakira le dedica a Piqué y que ya ha acumulado más de 170 millones de visionados.