Lo mejor de Radiohead en Glastonbury: los de Thom Yorke tocan 'Creep' y 'Karma Police'

La última edición del festival Glastonbury ha dejado, además de una cantidad ingente de artistas y grupos presentando su música y últimas creaciones al mundo, varios momentos especialmente emotivos. Es el caso de Liam Gallagher cantando por primera vez Look Back in Anger o el concierto de Radiohead, uno de los más épicos que se recuerdan en la actualidad.

Porque no nos vamos a engañar: el setlist que se marcaron los de Thom Yorke fue para conquistar a todos. De este modo, además de presentar en sociedad su más reciente A Moon Shaped Pool abriendo con Daydreaming, este directo marcaba también la celebración en su casa del veinte aniversario de OK Computer y el lanzamiento de la reedición OKNOTOK.

Lucky, Airbag, Exit Music (for a Film) o Let Down fueron algunas de las canciones que se sucedieron antes de llegar a un primer bis absolutamente demoledor con No Surprises, Nude, 2 + 2 = 5, Paranoid Android y Fake Plastic Trees. No obstante, el momento más épico de todo el show estaba por venir: Radiohead decidió soltar un segundo bis para acabar por todo lo alto con Lotus Flower, Creep y Karma Police. Insuperable, ¿verdad?

La BBC ha compartido los vídeos oficiales de Creep y Karma Police, así como un pequeño repaso a modo de historia sobre las actuaciones de Radiohead en Glastonbury que puedes ver más abajo.

"You're so fuckin' special

I wish I was special

But I'm a creep

I'm a weirdo

What the hell am I doing here?

I don't belong here"