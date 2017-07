Los comentados gestos del astronauta Buzz Aldrin mientras habla Trump que representan a medio mundo

Las caras del astronauta del Apolo 11 Buzz Aldrin durante un discurso de Donald Trump sobre espacio y seguridad representan a medio mundo. Aldrin no pudo reprimir sus gestos de desconcierto ante las palabras del presidente de Estados Unidos y no ha pasado desapercibido en las redes sociales.

El viernes pasado, Trump anunció una orden ejecutiva para restablecer el Consejo Nacional del Espacio. El presidente señaló que los viajes fuera de la Tierra proporcionan la "seguridad espacial que necesitamos para proteger al pueblo estadounidense". Aldrin, que fue astronauta de la NASA y es ingeniero, se encontraba a su lado.

Pero este no fue el momento que más llamó la atención del evento. Cuando Trump firmó la orden le preguntó a Aldrin "hay mucho espacio ahí fuera, ¿verdad?", a lo que el astronauta respondió: "Hasta el infinito y más allá", citando al personaje animado de Toy Story, Buzz Lightyear.

Trump debió ser de los pocos que no entendió la broma. Respondió: "En realidad no lo sabemos. Pero podría ser. Tiene que ser algo, pero podría ser infinito, ¿no?".

No han tardado en llegar las bromas en las redes sociales sobre las caras de Aldrin mientras el presidente hablaba. Estas son algunas:

SPOTTED: Buzz Aldrin's trip to the dark side of the moon pic.twitter.com/b1v8SwFagl

El viaje de Buzz Aldrin al lado oscuro de la luna

Buzz Aldrin looks like he is in physical pain. https://t.co/enf9uDqvoU