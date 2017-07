TENDENCIAS

Oasis lanza nuevo vídeo para 'Talk Tonight'

Oasis han vuelto, pero no es lo que parece. La cuenta oficial del grupo en YouTube ha estrenado un nuevo videoclip para la canción 'Talk Tonight'. No se trata de un nuevo single de los hermanos Gallagher, sino que el tema es una de las caras B incluidas en el recopilatorio 'The Masterplan' (1998). El vídeo, ilustrado por el dibujante Ste McGregor, ha vuelto a reavivar los rumores de reconciliación entre los seguidores de la banda pese a que Noel y Liam Gallagher lo han descartado en repetidas ocasiones desde que se separaran en 2009. Además, a día de hoy, una reunión de la banda de Manchester parece cada vez más improbable ya que ambos hermanos tienen proyectos en solitario: Liam presentará su primer disco en solitario, 'As you were', en octubre y Noel continúa trabajando en su tercer trabajo individual y será telonero en la gira de U2 este verano.