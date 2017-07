Oreo experimenta con estos cinco nuevos sabores para revolucionar sus galletas

Oreo vende cada año millones de su galleta clásica: dos galletas de cacao rellenas de crema de vainilla. Pero la compañía no se conforma y cada año prueba con ediciones limitadas de nuevos y sorprendentes sabores.

"Sabemos que todo el mundo adora la Oreo clásica", ha asegurado a The New York Times Madeline Vincent, responsable de la marca. Pero, ¿por qué no experimentar? Oreo ha iniciado la campaña #MyOreoCreation para animar a la gente a sugerir sabores que les gustaría probar en sus Oreo.

¿La promesa de la marca? Elegir los mejores y fabricarlas para que los demás puedan disfrutarlas (empezarán por Estados Unidos). Estos son algunos de los sabores con los que están probando:

TARTA DE ARÁNDANOS

O lo que es lo mismo, tarta de arándanos. El fruto es delicioso, pero en una tarta ya... Ese postre, al parecer creado por los pioneros estadounidenses, sigue siendo uno de los más populares en aquel país.

TARTA DE CHOCOLATE DE MISSISSIPPI

Hecha con ingredientes simples al alcance de cualquiera, esta tarta comenzó a popularizarse en la época de carestía que siguió a la Primera Guerra Mundial. Originaria del estado de Mississippi, recibe ese nombre porque su relleno de cremoso chocolate recuerda al barro, "mud" en inglés.

FUEGOS ARTIFICIALES

¿A qué saben los fuegos artificiales? Oreo creo que a burbujas de caramelo de diferentes sabores. Eso es lo que contiene el relleno de esta galleta.

DONUT DE MERMELADA

The Jelly Donut Oreo has arrived — here's where to find it https://t.co/JNcIJuafOV pic.twitter.com/gslSMVumUW — TODAY (@TODAYshow) 2 de junio de 2017

Seguro que lo has probado y seguro que lo recuerdas: un 'donut' sin agujero relleno de crema o mermelada. Ése sabor en el que estás pensando es el que Oreo ha querido llevar a sus galletas, en una de sus variedades más recientes.

GOFRE Y SIROPE

¡Gofre y sirope! ¿Hace falta decir algo más?