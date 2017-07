Sagan, expulsado del Tour de Francia por tirar de un codazo a Cavendish

El eslovaco Peter Sagan, actual campeón del mundo, ha sido expulsado del Tour de Francia por los comisarios de la carrera tras provocar la caída del británico Mark Cavendish este martes en la llegada al sprint a Vittel.

Los comisarios reprochan a Sagan, que cruzó la meta en segunda posición, un comportamiento peligroso que acabó con la caída de Cavendish, que tuvo que ser trasladado a un hospital.

Tras la carrera, Sagan pidió "disculpas" a Mark Cavendish y aseguró que no pudo verle.

"No sabía que venía por detrás. Cavendish iba muy rápido y no he podido reaccionar cuando apareció por el lado derecho. Le he pedido disculpas. Por supuesto", manifestó el actual campeón del mundo al término de la etapa, además de pedirle disculpas personalmente una vez que su colega fue atendido tras el codazo.

"A nadie le gusta que se produzcan este tipo de caídas", añadió Sagan.

Mientras, Cavendish ha señalado que se lleva bien con el eslovaco pero que quiere hablar con él para saber el porqué de haber sacado el codo y haberle enviado a las vallas.

"Si te cruzas es una cosa, pero no me gusta que se saquen los codos de esa forma. Me llevo bien con él y una caída es una caída. Lo único que quiero saber es el porqué de sacar el codo", explicó a los medios el velocista de la isla de Man.

Cavendish aseguró no saber si la acción podría ser considerada antideportiva y no quiso mojarse en sus declaraciones. "No lo sé. Me gustaría hablar con él primero. Como he dicho tengo una buena relación con Peter y sólo quiero hablar con él sobre todo esto", apuntó.

"Prefiero dejarlo en manos de los jueces. Yo prefiero hablar con Peter antes", recalcó. Con el brazo derecho en cabestrillo, al tener dañada la mano derecha y la espalda, Cavendish salió del bus ante los medios antes de dirigirse a un centro hospitalario para ser explorado y conocer el alcance de los golpes y saber si sufre alguna lesión.