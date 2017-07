El humorista Arévalo acudió este martes al programa Dani&Flo, de Cuatro, y aseguró que no entiende por qué "un mariquita se ofende por un chiste".

"Desde que tengo uso de razón se han contado chistes en todo tipo de espectáculos y siempre ha sido un arma de mucho valor para cualquier cómico para irse del escenario con un éxito o un aplauso", comenzó diciendo el humorista, que aseguró que siempre se utilizaba "el clásico chiste del mariquita, muy gracioso".

Arévalo lamenta que ahora "hay una sociedad que parece que está en contra de todo esto y es ir en contra de ellos mismos". "Tú vas a la Gran Vía hace dos días y no puedes decir mariquita porque no hay. Pero dices 'maricón' y se dan la vuelta todos. Y no se ofende nadie porque lo son", afirmó.

El cómico aseguró que le parece "fenomenal" que tengan "el Orgullo y todo", pero que no entiende "que cuentes un chiste de mariquitas y se ofendan, cuando el protagonista es él y además es divertido".

Con todo, Arévalo subrayó en el programa que nunca se ha arrepentido de ningún chiste y que en sus momentos de mayor éxito en televisión nunca tuvo ninguna queja.

El año pasado, el cómico ya generó un vivo debate sobre este tema al afirmar en La Vanguardia que "cuando alguien se enfada por un chiste de mariquitas suele ser porque no tiene ni idea". "

"¡Pero si ahora hay series en televisión con mariquitas de verdad y mariconeando! Me llamó mucho la atención una ocasión en que fui a Sevilla a hacer un programa y me pusieron una cantidad de condicionamientos antes de salir... 'No hables de los tartamudos, no te metas con los mariquitas, esto otro ni tocarlo...'. Coño, ¿dónde estoy, en Sevilla o en Alemania?", se preguntaba.

