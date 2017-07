David Beckham explica por qué besa a su hija en la boca

Como todo padre que se precie, David Beckham adora a sus hijos. Tiene cuatro, tres hijos y una hija, nacidos de su longevo matrimonio (ya van 18 años) con Victoria Beckham: Brooklyn (Londres, marzo de 1999), Romeo (Londres, septiembre de 2002), Cruz (Madrid, febrero de 2005) y Harper Seven (Los Ángeles, California, julio de 2011).

Con todos ellos demuestra su apoyo y su cariño y les acompaña en clases, partidos de fútbol, presentaciones (Brooklyn ha sacado su primer libro de fotografía), viajes... Pero quizá con Harper, a punto de cumplir seis años, es con quien se le ven más muestras de cariño. De hecho, el 1 de junio publicó esta imagen de los dos en su cuenta de Instagram.

Kiss for Daddy ❤️ Una publicación compartida de David Beckham (@davidbeckham) el 1 de Jun de 2017 a la(s) 10:55 PDT

La foto fue muy criticada por el beso, simplemente porque era en la boca. Sin embargo, el propio futbolista —poco dado a entrar en polémicas personales— ha hablado ahora del asunto. En una entrevista en Facebook Live, Beckham ha dado su versión del beso que algunos no entendieron o que denominaron "raro" o "malo".

"Sé que el otro día me criticaron por besar a mi hija en los labios. Beso a todos mis hijos en los labios", ha explicado. ¿A todos? "Bueno, a Brooklyn quizá no. Brooklyn tiene 18 años, podría ser un poco raro. Pero quiero mucho a mis hijo. Así es como nos criaron a mí y a Victoria, y así es como lo hacemos con nuestros hijos", ha explica, tal y como recoge The Independent.

"Queremos mostrar amor a nuestros hijos, y protegerles, cuidarles y apoyarles. Les queremos mucho", ha afirmado el exfutbolista del Real Madrid y del Manchester United.

La imagen del futbolista besando a Harper tuvo casi dos millones de me gusta, aunque también generó comentarios negativos (y positivos). Algo similar ya le ocurrió a Victoria Beckham en una imagen similar de hace un año, y a la cantante Hilary Duff, que no se cortó a la hora de contestar a los comentarios y decir que, si a alguien no le gustaba, podía dejar de seguirla.

