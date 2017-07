EEUU y Corea del Sur lanzan una advertencia a Pyongyang probando misiles

Estados Unidos y Corea del Sur han disparado este miércoles misiles que han simulado un ataque de precisión contra la dirigencia norcoreana en respuesta al misil balístico intercontinental probado la víspera por Pyongyang como "regalo" destinado a los "bastardos estadounidenses". Washington ha advertido de que no tolerará que el país comunista se dote de un arsenal nuclear.

Corea del Norte ha disparado exitosamente por primera vez un misil balístico intercontinental (ICBM), según ha confirmado Estados Unidos, que ha advertido de una escalada en la amenaza de Pyongyang.

Un ICBM en manos norcoreanas -algo que Donald Trump prometió que no ocurriría- es un hito para el aislado régimen norcoreano, que insiste en avanzar con su programa armamentístico que, dice, necesita para impedir una invasión enemiga.

PODRÍA ALCANZAR ALASKA

Expertos estadounidenses han estimado que el proyectil podría alcanzar Alaska o incluso penetrar más adentro en el territorio norteamericano. Pero hay amplio escepticismo ante la aseveración de Corea del Norte de que el misil es capaz de "apuntar a cualquier parte del mundo".

El líder de la dinastía norcoreana Kim Jong-Un ha declarado que el misil, Hwasong-14, ha sido un "regalo" a los "bastardos estadounidenses" por el Día de la Independencia norteamericana celebrado el 4 de julio, según la agencia oficial KCNA.

Kim Jong Un observando el misil lanzado

Con ese armamento, Pyongyang podría cambiar radicalmente los cálculos de aquellos países que buscan frustrar sus ambiciones militares. El misil intercontinental es capaz de transportar "una cabeza nuclear grande y pesada", ha indicado la agencia oficial norcoreana.

"Estados Unidos condena firmemente el lanzamiento de un misil balístico intercontinental por Corea del Norte. La prueba de un ICBM representa una nueva escalada en la amenaza hacia Estados Unidos, nuestros socios y aliados, la región y el mundo", ha dicho el secretario de Estado norteamaricano Rex Tillerson. Y ha agregado: "Nunca aceptaremos una Corea del Norte con armas nucleares".

"VIOLACIÓN DESCARADA DE LAS RESOLUCIONES DEL CSNU"

Washington ha solicitado una reunión de emergencia a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU, prevista para el miércoles. El secretario general del organismo mundial, Antonio Guterres, condenó las acciones de Corea del Norte, denunciando el lanzamiento como una "violación descarada de las resoluciones del Consejo de Seguridad" y "una peligrosa escalada de la situación".

Trump ha puesto sus apuestas en China y ha pedido a Pekín -principal aliado de Corea del Norte- "acabar con esta tontería de una vez por todas". Rusia y China han emitido un comunicado conjunto llamando a reducir las tensiones entre Washington y Pyongyang.

Pero ese llamado ha sido ignorado por Estados Unidos y Corea del Sur, que este miércoles han lanzado misiles balísticos de manera simultánea "como un fuerte mensaje de advertencia", durante un ejercicio que simulaba un ataque norcoreano, según ha informado el alto mando militar surcoreano.

Lanzamiento de un misil, dentro del Mar del Este, durante el ejercicio conjunto de capacidad de lanzamiento de precisión entre Corea del Sur y Estados Unidos

Los dos misiles han impactado el blanco hipotético, según el comando militar surcoreano, "demostrando la capacidad de bombardeo de precisión contra el cuartel general del enemigo en un momento de emergencia".

El presidente surcoreano, Moon Jae-In, ha dicho que "la grave provocación requería que reaccionáramos con algo más que una mera declaración".

HAY UNA "LÍNEA ROJA"

Moon defiende una política de sanciones hacia Corea del Norte combinada con esfuerzos para que regrese a la mesa de negociaciones, y ha advertido a Pyongyang que hay una 'línea roja' a no franquear.

Rusia y China han instado también a Corea del Norte a instaurar una "moratoria" sobre sus pruebas nucleares y lanzamientos de misiles, según han indicado sus respectivos ministerios de Relaciones Exteriores en un comunicado común, tras un encuentro en el Kremlin entre los presidentes ruso Vladimir Putin y chino Xi Jinping. Los expertos dudan que Corea del Norte sea capaz de inyectar un arma nuclear en la cabeza de un misil.

HA HABIDO AVANCES

Pero desde que Kim llegó al poder en 2011, expertos concuerdan que ha habido avances, incluidos cinco ensayos nucleares, y Pyongyang dispone de un pequeño arsenal atómico.

Tras el lanzamiento del martes, Trump se preguntó en Twitter: "Acaso este tipo no tiene nada mejor que hacer con su vida?".

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....