La divertida medida 'anti Despacito' de este bar asturiano

Despacito está hasta en la sopa. La canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee suena en casi cualquier lugar del planeta tierra al que vayas. La versión con Justin Bieber es número 1 en 89 países y también en la lista The Top 100 de Billboard. Los Backstreet Boys la han cantado, su melodía se ha utilizado para luchar contra la violencia de género o el abandono animal y Fonsi acaba de celebrar que el tema ha recibido Certificación de Diamante en 11 países y Multiplatino en 25.

A estas alturas pocos lugares en la tierra se mantienen a salvo del ♪ ♬ Sí, sabes que ya llevo rato mirándote ... ♪ ♬ y uno de esos lugares es Burguer Eldorado, un establecimiento de la localidad asturiana de Pravia que ha decidido tomar medidas anti Despacito para que los clientes no pidan la canción de los 2.300 millones de reproducciones en YouTube.

Los dueños de Eldorado han tirado de ironía para hacer el aviso e incluyen al final de sus tickets el siguiente mensaje: "Si me pides que te ponga Des-pa-ci-to, te echamos del bar ra-pi-di-to".

El HuffPost ha querido saber cómo surgió la idea y cuándo se puso en marcha —la imagen se compartió por primera vez el 23 de junio—, per los propietarios de local no han dado ninguna explicación.

Lo que sí han aclarado sus empleados es que no es la primera vez que incluyen una broma en los tickets que el establecimiento da a sus clientes. En el mes de marzo hacían una referencia a su brownie y advertían: "Si no lo has probado, es para matarte".