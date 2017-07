Las modelos de Asos no ocultan sus estrías

Las estrías son algo natural. Esa es la premisa de la que parte la firma británica Asos para subirse al carro de las marcas que están normalizando los cuerpos de sus maniquíes.

De este modo, Asos ha dejado de lado el Photoshop en sus modelos de trajes de baño y lencería, una decisión que ha recibido incontables aplausos en Twitter por parte de muchas usuarias, que agradecen a la firma que haga visibles las imperfecciones.

Así, las modelos lucen en el catálogo los trajes de baño y ropa interior con sus estrías y celulitis.

La firma británica no es la primera que pasa de retoques y muestra a las mujeres tal y como son. Victoria's Secret publicó hace algo más de medio año una imagen de la modelo Jasmine Tookes sin retocar y Etam no ocultó sobre la pasarela las estrías de sus maniquíes.

ASOS no retoca el cuerpo de sus modelos en su línea de ropa de baño.



Me parece genial.



Tienen estrías y son fabulosas.

Cada día más fan de @ASOS. Ahora muestra la belleza de la mujer REAL, sin retoques fotográficos en sus modelos: https://t.co/E6ZyQ4jnCk 👏🏻👏🏻 — Natzir Turrado (@natzir9) 4 de julio de 2017

Las modelos de Asos tienen estrías, celulitis, unas están más gordas, otras más delgadas... Son como realmente somos y es genial. — Blues. (@anablues18) 30 de junio de 2017

Descubrir que las modelos de ASOS tienen estrías y que se te caiga una lagrimilla. ¡Viva la naturalidad! pic.twitter.com/IK3Pv7aLXq — Lady Gangas (@LadyGangas) 28 de junio de 2017

"Muchísimas gracias por no eliminar sus estrías, es espectacular y esto ayudará a otras chicas a sentirse a gusto con ellas, como yo".

"Muchísimas gracias por no eliminar sus estrías, es espectacular y esto ayudará a otras chicas a sentirse a gusto con ellas, como yo".

"Siempre me he sentido avergonzada de mis estrías, sentía que era la única de mi grupo de amigas que las tenía. ASOS es lo mejor".

"Una ovación a ASOS por no meter Photoshop a las marcas de nacimiento y las estrías <3".

"Siempre me he sentido avergonzada de mis estrías, sentía que era la única de mi grupo de amigas que las tenía. ASOS es lo mejor <3".

