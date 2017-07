Nunca has visto Juego de Tronos como en la nueva portada de Time. El fotógrafo Miles Aldridge ha mostrado a los actores en un mundo de color que esconde mucho simbolismo con motivo del estreno de la séptima temporada de la serie el 16 de julio.

La revista ha realizado un extenso reportaje sobre lo que hay detrás de las fotos. Aldridge quería retratar a los actores como ellos mismos pero con guiños a la serie. El resultado, según Time, es "un homenaje al viejo Hollywood tejido en forma de tapiz medieval".

Pero la principal inspiración histórica del fotógrafo es otra: los pintores renacentistas alemanes Alberto Durero y Lucas Cranach el Viejo que trabajaban "a un nivel de ultradetallismo muy raro" lleno de "pureza protestante y luterana" pero marcado por un "uso perverso de la quietud" de los personajes. Por eso ha incluido trajes y atrezzo muy recargado.

La reacción de Kit Harington (Jon Nieve) es la que cabía esperarse: "Esto es una portada de Time así que lo que estaba esperando era que lleváramos trajes elegantes y nos pareciéramos un poco a los políticos, no la locura que hay aquí".

Para encajar a los cinco personajes de la portada, Aldridge se fijó en La última cena de Leonardo da Vinci para la composición y en la obra de Cy Twonbly para el color. Lo más difícil fue que Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) no pudo acudir el mismo día que los demás y tuvo que ser metida con Photoshop.

Pero además de la portada, Aldridge ha hecho un retrato a cada uno de los actores en solitario.

La revista Time destaca a la serie #GameOfThrones y su elenco en su portada pic.twitter.com/xLmel9r1Ul — Seriepolis.com (@Seriepolis) 29 de junio de 2017

Una de las imágenes llena de significados ocultos es la de Lena Headey —Cersei en la serie— en solitario: la actriz posa tras un par de granadas maduras rotas, símbolos de "la vida, el renacer y el matrimonio", según Aldridge, lo que encaja con el viaje del personaje, definido por su instinto maternal y sus matrimonios, y que acaba de renacer al acceder al poder.

Otra de esas fotos cargadas de simbolismo es la de Sophie Turner. La actriz es retratada con su pelo natural rubio que crea un halo angelical alrededor de su rostro mientras sostiene una manzana mordida, la fruta prohibida. Sansa Stark, su personaje, empezó llena de ingenuidad e inocencia y ha perdido ambas por completo al entrar al juego de tronos.

En contraste con los retratos estilizados de los actores, Aldridge ha retratado a los productores de la serie, D.B. Weiss y David Benioff, como si fueran un retablo renacentista, caracterizados por "su incomodidad, su torpeza". El fotógrafo ha revelado que les pidió "que trataran de sentirse tan incómodos como fuera posible, como si no les estuviera gustando nada esto".

¿Y el perro? "Cuando se representa la circuncisión de Jesús o a Cristo en la cruz, siempre hay un perro husmeando por ahí", es la única respuesta que da el fotógrafo.

JUGOSAS REVELACIONES DE LOS ACTORES

La revista ha dedicado dos páginas a la serie que incluyen entrevistas con los actores. Kit Harington ha prometido "un giro radical" en la historia de Jon Nieve y ha revelado que nunca se sentido a gusto con él: "Siento que quizá no sea lo suficientemente interesante. Quizá esa es su esencia".

Headey y Nicolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) hablaron de la relación entre sus personajes, mellizos y amantes. "Cersei siempre ha querido ser él. Por eso su relación la completa. Le ha tenido envidia porque él nació con privilegios sólo por ser hombre, pero su amor está basado en el respeto", opina.

La actriz se siente mucho más cómoda que Coster-Waldau con el tema. "Nunca he querido profundizar en la relación entre hermanos porque no me sirve. Tengo que verla como la mujer que ama y a la que desea. Lena es una actriz muy buena y eso es lo que hace que funcione. Pero tengo dos hermanas mayores y no quiero entrar en eso, es demasiado raro", ha admitido el actor.

Kit Harington (Jon Nieve) promete "un giro radical" para su personaje

Peter Dinklage está feliz sólo por participar en una historia de fantasía que ha roto moldes. "Es la primera vez en este género en la que alguien de mi estatura encarna a un personaje con facetas, de carne y hueso, sin barbas largas, zapatos puntiagudos y sin ser asexual", ha explicado. Tyrion es uno de los personajes más sensuales de la serie: le encantan el vino y las mujeres, y sólo quiere seguir disfrutando.

Su búsqueda de amor y respeto le está costando más pero avanza a pasos de gigante. "Tapa sus carencias con alcohol y con sentido del humor, hace lo que puede para mantener la cordura y persevera. Sigue vivo. El que siga vivo a estas alturas de nuestra serie es bastante listo", opina Dinklage.