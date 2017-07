¡No más bebés como John Legend! Chrissy Teigen no quiere que le envíen más fotos

Twitter parece haber descubierto un nuevo divertimento: encontrar fotos de bebés que se parezcan a John Legend. El cantante y compositor (autor del éxito All of me e intérprete de la banda sonora de La Bella y la Bestia) parece tener mucho material genético por el mundo... y así se lo hacen ver a él y a su esposa, la modelo Chrissy Teigen, los internautas.

Fue un tuit lo que les puso sobre la pista: el del influencer sudafricano Menzi Ngcobo, que tuiteó una foto de un bebé muy parecido a Legend, citando al cantante y pidiéndole que le explicara el vínculo familiar. A partir de ahí, fueron muchos quienes les respondieron con más fotos de bebés que son, la verdad, clavaditos a Legend.

Just had to plug in my nephew on this one. Dear @johnlegend, I've been looking for you! pic.twitter.com/itIO6u1Sow — Sabina (@WordsBySM) 1 de julio de 2017

i too must have a talk pic.twitter.com/FQg3twJghP — Mocha Mandela (@Mr_Grimes9) 2 de julio de 2017

La invasión de bebés Legend parece no tener fin. Hay quienes tienen un par de teorías al respecto ("Todos esos bebés son como John Legend porque sólo con escuchar su música te quedas embarazada", dice un tuitero) y hasta quien bromea con que Legend haya donado semen a un banco de esperma.

Pero lo que sí tiene fin es la paciencia del cantante y sobre todo de su esposa, Chrissy Teigen (sí, aquella que se quedó dormida en los Oscar...). Con un toque de humor, como siempre acostumbra, la modelo —muy popular en las redes sociales, donde acumula más de seis millones de seguidores en Twitter y otros 13,5 en Instagram— ha mandado un mensaje a sus seguidores.

For the LAST TIME, JOHN looks like a baby so A LOT OF BABIES LOOK LIKE HIM STOP SENDING ME JOHN BABIES — christine teigen (@chrissyteigen) 4 de julio de 2017

"Por última vez, John se parece a un bebé, así que hay un montón de bebés que se parecen a él. Dejad de mandarme bebés como John"

Parece que el punto final al asunto lo ha puesto el propio cantante."Creo que la razón de que todos esos bebés se parezcan a John Legend es que John Legend parece un bebé", tuiteó un fan. "Exacto", le replicó el músico.

