Con su misil balístico intercontinental (ICBM), Corea del Norte apuesta a posicionarse de cara a eventuales negociaciones con Estados Unidos, según analistas, aunque al mismo tiempo aleja la posibilidad de un diálogo.

El misil lanzado en el Día de la Independencia de Estados Unidos es capaz de impactar en Alaska o incluso más allá, según los expertos.

Pone al alcance de Pyongyang el tan acariciado sueño de desarrollar un misil capaz de transportar una cabeza nuclear hasta territorio continental de Estados Unidos y plantea un serio desafío al presidente estadounidense Donald Trump.

"Todo parece indicar que el Norte está buscando subir la apuesta diplomática lo más posible y asegurarse una posición favorable en sus relaciones con el resto del mundo, incluyendo Estados Unidos y Corea del Sur", ha estimado Kim Yong-Hyun, profesor de estudios norcoreanos de la Universidad Dongguk de Seúl.

La península coreana está dividida desde la guerra de Corea, que terminó en 1953 con un armisticio y no un acuerdo de paz. Pyongyang asegura que necesita armas nucleares para defenderse de la amenaza de una invasión.

Su programa nuclear y misilístico, insiste, jamás será negociable, a menos que Washington abandone lo que Pyongyang llama la "política hostil" estadounidense.

El momento elegido para la prueba del misil —tras la primera cumbre entre Trump y el nuevo presidente surcoreano Moon Jae-In y antes de la cumbre del G20— parece ser deliberado, según Kim.

Moon preconiza dialogar con el Norte y llevarlo a la mesa de negociaciones, lo que Trump ha respaldado. Sin embargo, el lanzamiento del misil fue "claramente un portazo a Moon", ha opinado Kim.

"Moon dijo a menudo que quería estar sentado en 'el asiento del conductor y no en el trasero' para desempeñar un papel de liderazgo en las negociaciones nucleares", ha explicado a la agencia AFP. "Aparentemente, Kim Jong-Un lo que está diciendo es que es él el que debería estar sentado en el asiento del conductor".

Una cantidad creciente de analistas estiman que tarde o temprano Estados Unidos tendrá que negociar con el Norte. "En última instancia, no quedará otra opción que el diálogo", ha opinado el profesor Kim Yeon-Chul de la Universidad Inje de Corea del Sur.

Durante décadas, Pyongyang buscó obtener concesiones de sus rivales con una mezcla de provocación y gestos ocasionales pacíficos —a veces con éxito— antes de que el proceso vuelva a desmoronarse.

Según el analista coreano Cho Han-Bum, del Korean Institute for National Unification, el lanzamiento del misil el martes pasado fue otra "movida altamente calculada y calibrada de estrategia del precipicio", consistente en llevar casi hasta las últimas consecuencias una acción peligrosa para hacer retroceder al adversario y alcanzar un resultado lo más ventajoso posible para sí mismo.

Otra "línea roja" que Pyongyang ha evitado cruzar hasta el momento es un sexto ensayo nuclear.

La prueba del misil forma en cambio "parte de su intento por subir la apuesta" de cara a futuras negociaciones, agrega. Sin embargo, el problema es que al hacerlo "vuelve al mismo tiempo más difícil para la comunidad internacional lanzar las negociaciones".

Ello sugiere además que el Norte "no tiene apuro" en llegar a las negociaciones y podría en cambio seguir subiendo la apuesta.

Mientras tanto, Washington puede verse obligado a tener que conformarse con seguir llamando al aliado de Corea del Norte, China, a hacer más para contener a su vecino.

En un tuit, Trump ha invitado a Pekín a ponerle un tope a Corea del Norte "y terminar este sinsentido de una vez por todas".

Trade between China and North Korea grew almost 40% in the first quarter. So much for China working with us - but we had to give it a try!