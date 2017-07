El 'reencuentro' de Rajoy y Sánchez (FOTOS)

Hello, it's me! El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se han saludado este jueves con un fuerte y prolongado apretón de manos y han posado sonrientes ante los fotógrafos antes de su primera reunión en el Palacio de la Moncloa en esta legislatura.

El líder de los socialistas ha llegado puntual a las 11.00 a esta entrevista, vistiendo camisa azul y sin corbata. Con la lluvia que cae este jueves en Madrid, un funcionario le ha acompañado con un paraguas el par de metros que separaba su coche de las escalinatas de la puerta principal del Palacio de la Moncloa, donde le ha recibido Rajoy.

Entonces, ambos han posado sonrientes y se han saludado cordialmente ante los fotógrafos y los gráficos con un largo apretón de manos. Mientras disparaban los flashes, el jefe del Ejecutivo le hacía algunos comentarios que no han podido captar las cámaras.

Esta imagen contrasta con la que se produjo también en el Palacio de la Moncloa el 23 de diciembre de 2015, tres días después de las elecciones generales. Entonces se pudo percibir la frialdad del saludo, dado que esa entrevista se produjo poco después del agrio debate entre ambos en campaña en el que Sánchez acusó a Rajoy de no ser una persona "decente" y el presidente respondió indignado calificando esa afirmación de "ruin, mezquina y miserable".

El último encuentro entre Rajoy y Sánchez tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el 29 de agosto del año pasado, en medio de las negociaciones para formar Gobierno tras las generales del 26 de junio. En una entrevista de apenas media hora, el líder socialista le comunicó entonces la decisión de la Ejecutiva de su partido de votar 'no' a su investidura.