"Ahora vamos a por lo peor, lo más barato. La globalización se ha convertido en una búsqueda de la esclavitud"

"La cola fuera de Primark —o de cualquier tienda low cost— tiene una relación directa con la cola fuera del INEM. No somos tontos y sabemos que cuando compramos algo que es muy barato, en un lugar súper caro, una tienda espectacular, que el dueño es una de las personas más ricas del planeta... No hacen falta muchas matemáticas para saber que algo está fallando aquí". Así de rotunda se muestra Kavita Parmar, fundadora de la marca IOWEYOU, que lleva casi una década intentando luchar por una industria de la moda sostenible, empática y transparente.

Esta joven diseñadora de origen indio y afincada en España desde hace 15 años puso en marcha su proyecto, fruto de su frustración con la industria de la moda, tras la crisis económica de 2008. "Durante unos años no pensamos porque había mucho dinero e hicimos mucho daño a la industria", reconoce Parmar en una entrevista con El HuffPost, explicando que con IOWEYOU busca "utilizar la tecnología para volver a crear estos lazos de empatía" y "dar autoría al trabajo del ser humano".

Parmar elabora sus prendas con mimo y busca alrededor del mundo los mejores tejidos y los mejores profesionales para fabricar según qué prendas, permitiendo a los consumidores saber todos los detalles de cómo y quién elabora la ropa que acaba de comprar a través del código QR de las etiquetas. "Ves su cara, conoces el nombre, sabes donde va tu dinero. Ves quién es ese ser humano que hace la prenda", explica la diseñadora.

Toda una declaración de intenciones que se entiende desde la elección del nombre —IOWEYOU—, que significa literalmente 'te debo una'. "Te debo hacer lo correcto, te pago correctamente y me intereso por como están hechas las cosas, porque sé que mis actos afectan", explica Parmar. "El acto de consumo es un acto muy poderoso, eso es lo que construye la sociedad", declara haciendo referencia a la importancia de prestar más atención en dónde gastamos nuestro dinero.

El acto de consumo es muy poderoso Kavita Parmar

Con su proyecto quiere conectar a personas de todo el mundo para llevar de un lugar a otro lo mejor de cada país o cultura. "La globalización no es un concepto nuevo", explica Parmar haciendo referencia a las expediciones de Marco Polo y reflexionando sobre cómo ha cambiado el concepto. "Ahora vamos a por lo peor, lo más barato. Se ha convertido en una búsqueda de la esclavitud".

La producción —el 30% de todo lo que se fabrica en el mundo se tira— y el consumo desmesurados también han destrozado el medioambiente en muchos puntos del planeta. "Hay partes del mundo en las que no se podrá beber agua durante varias generaciones, porque ha quedado todo totalmente desgraciado", denuncia la diseñadora, que ha visto estos efectos de primera mano en el sudeste asiático.

A pesar del dramatismo de la situación, algunas marcas y consumidores están trabajando para cambiar la tendencias. Una de ellas es Levi's que, a través de distintos programas de colaboración, ha puesto en marcha un laboratorio en el que emprendedores de todo el mundo comparten sus avances en moda sostenible e investigan gracias a los recursos de la marca estadounidense.

"Estoy agradecida a Levi's más que nada por hacer algo al respecto, porque no es lo común. Una de las pocas empresas que he encontrado con una conciencia clara de decir: 'No, nosotros solos no vamos a poder cambiar el planeta, tenemos que crear una comunidad entre pequeñas y grandes marcas'", explica Parmar que utilizará los 50.000 dólares de la beca para investigación. Se centrará en desarrollar técnicas para minimizar el uso de agua en el proceso de producción, tomando como base, entre otras cosas, los estudios y métodos del programa Water<Less.

"La sostenibilidad es el equilibrio"

Para conseguir que la industria de la moda sea más sostenible es necesario encajar todas las piezas del puzzle y que todos pongamos de nuestra parte. "Sostenibilidad para mi es el equilibrio entre el consumo y la producción", explica Parmar que denuncia que lo que no es sostenible es "que una persona pueda trabajar en esas condiciones y que nosotros como consumidores, consumamos a este nivel".

Una de las claves para esta emprendedora es abandonar la mentalidad de que "solamente se puede crecer" y adoptar una visión cíclica. "Todo está basado en un cuento no natural que es un cuento de crecimiento. Todo lo que crece muere y parece que queremos ser contra natura. Tenemos que cambiar ese cuento", defiende la diseñadora que se muestra optimista de cara al futuro.

A pesar de que es consciente de que queda mucho por hacer confiesa que ha visto un cambio de mentalidad y de que, al menos, se está hablando de esta problemática. "Escuché en una conferencia que si el 16% de la población toma la decisión de hacer algo se puede llegar a un punto de inflexión", cuenta Parmar. "Alcanzar ese 16% no es imposible".

