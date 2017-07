La divertida nota que un padre dejó en el parabrisas de un coche a su dueño

¿Te has encontrado alguna vez una nota en el parabrisas del coche? Si tu respuesta es sí, seguro que conoces los nervios que se sienten justo antes de abrirla. ¿Qué habrá pasado? Nada bueno, seguro.

No hay que ponerse tan catastrofistas. A veces, este tipo de notas pueden sacarnos una sonrisa. Es el caso de ésta que se encontró el usuario de Reddit Doc_Toboggan el pasado martes 4 de julio.

La nota, que dejó un padre en su coche, dice así: "Mi hijo empezó a ver Transformers hace unas semanas. Tiene casi cuatro años y puede que golpease tu coche unas cuantas veces para intentar subirse (lo siento). Nos hicimos unas cuantas fotos con él, honestamente le has alegrado el día (y posiblemente le has distorsionado la realidad para la próxima década)". Imposible no esbozar una sonrisa 😊

Para darle sentido a la nota, Doc_Toboggan ha aclarado a los usuarios de Reddit cómo es su coche y ha explicado que en uno de los laterales tiene el logo de los Autobots [los buenos de Transformers]. Además, ha adjuntado una imagen del vehículo en el que se ve la cara en el lado izquierdo del vehículo.

La foto en Imgur ha dado lugar a una extensa conversación, donde muchos usuarios se han revelado como fans de la saga y han confesado que sus coches también parecen de la película.