Lo que ocurre cuando cambias las fotos de tu ex por Ryan Reynolds y se lo cuentas al actor

Tras una relación fracasada lo mejor es pasar página. Muchos optan por aplicar la famosa expresión de "un clavo quita otro clavo" y eso es lo que hizo Gabi Dunn, una joven que acababa de romper con su novio y que quiso seguir adelante de una forma ingeniosa.

En lugar de eliminar las fotos de Facebook en las que aparecía con su expareja, Dunn decidió abrir el Photoshop y editar las imágenes, sustituyendo a su ex por el actor Ryan Reynolds.

"Mi novio y yo rompimos días después de la graduación, así que he decidido 'editar' las fotos un poquito", publicó la joven en Twitter, citando a Reynolds.

My boyfriend and I broke up a few days after prom, so I decided to "edit" the photos a little @VancityReynolds pic.twitter.com/Ecvn5Wkgb4 — Gabi Dunn (@gabidunn99) July 4, 2017

Lo que Dunn no se podía imaginar es que Reynolds iba a responder y que su acción se convertiría en todo un fenómeno viral.

"Deberíamos ponerme con Photoshop sobre su foto del anuario"

We should photoshop me over his yearbook picture next. #DontMessWithGabi https://t.co/o0qFBXvSNi — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 6, 2017

Pero la cosa no quedó ahí, ya que en la conversación también se metió el exnovio de Dunn, que respondió a Reynolds: "Lo gracioso es que ahora no iré a ver Deadpool 2, mis 11 dólares irán para Kevin Hart"

jokes on you now im not going to see deadpool 2, my 11$ is going to @KevinHart4real pic.twitter.com/CcMILHA32J — Jeff Bright (@JeffBright20) July 6, 2017