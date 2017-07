Los seguidores de 'First Dates' se cabrean con un concursante que pidió una hoja de reclamaciones

Carlos Sobera ha visto pasar por su restaurante a todo tipo de comensales, pero es probable que ninguno como Alexander. El madrileño de 20 años sacó de sus casillas a los seguidores de First Dates (Cuatro), que lo atacaron en Twitter al escuchar su comentario final.

No era la primera vez que Alexander iba al programa ni tampoco la primera vez que iba su cita. Ninguno tuvo éxito en aquella primera participación, ni tampoco lo tuvieron en la segunda. Se volvieron a casa sin sentarse a la mesa: Judith, sin parar de reírse; y Alexander, bastante enfadado. "Voy a poner la hoja de reclamaciones. Que me traigan otra vez y que me traigan una rubia", dijo ante las cámaras.

Alexander no había empezado muy bien. Antes de que Judith entrase por la puerta, había soltado su primera lindeza. Cuando Sobera le enseñó la foto de su cita (con la cara tapada), ya no le gustó. "Desde que vi los pantalones que llevaba en la foto dije no... Lo que me faltaba".

A Judith tampoco le gustó su cita — quería un "papasito"—, pero le sacó una virtud: la simpatía. Cuando le tocó el turno a Alexander, lo único que pudo decir de la joven fue que tenía "una buena delantera y eso, dentro de lo que cabe está muy bien".

Alexander, que quería "una rubia con el pelo largo, así con cuerpazo", pidió una hoja de reclamaciones y lo que recibió fue cientos de palos en Twitter. Aquí tienes una pequeña selección.

@firstdates_tv ¿Cómo habéis dejado entrar a un personaje como Alexander? QUE VERGÜENZA 😂 — M (@Meeeerwp8) 5 de julio de 2017

Eso es lo que se merecería Alexander, que chaval con menos educación y más impresentable. pic.twitter.com/6rJop06xsX — Zarberto (@Zarberto94) 5 de julio de 2017

Alexander yo si que ponia tu foto en el restaurante para q no te dejen pasar más #FirstDates372 — Vir (@reketevicky) 5 de julio de 2017

¿Hoja de reclamaciones? Anda a la mierda Alexander, ojalá tus padres hubiesen usado condón #FirstDates372 pic.twitter.com/KH90TsV57x — Dr. Savage (@ElSouffleur) 5 de julio de 2017

Que mala ostia me ha entrado con el Alexander de los cojones. Que no encuentre su twitter. #FirstDates372 — Valentino (@answerinheaven) 5 de julio de 2017

#FirstDates372 Alexander das asco...he llegado a pensar que lo haces adrede...pero eso seria de ser un hdp acabado... — Tony Palos (@TonyPalos1) 5 de julio de 2017

#FirstDates372 Alexander es sinónimo de pedante, de pesado, creído, eso sucede cuando eres tan feo que quieres creerte sabio y guapo — irys (@iraidabarrueta) 5 de julio de 2017

Alexander se merece una buena colección de collejas. #FirstDates372 — Carles Puig ☠ (@Puig60) 5 de julio de 2017

"alexander no pierde la esperanza de que alguna mujer le guste" dicen los de first dates . ALEXANDER ES GAY #FirstDates372 — manuel hernández🌈 (@firifoso) 5 de julio de 2017