Francisco Granados, ex número dos de Esperanza Aguirre, ha concedido una entrevista al programa Hoy por Hoy de la Cadena SER semanas después de salir de prisión, donde pasó 32 meses tras ser detenido por la 'trama Púnica'.

En dicha entrevista, Granados se ha referido, además de a esta operación, al caso del espionaje en la Comunidad de Madrid. El exconsejero madrileño dice no saber por qué algunos de los procesados cambiaron su versión inicial para señalar a Ignacio González, expresidente de la Comunidad y actualmente en prisión por el 'caso Lezo', como la persona que dio orden de seguir a otros compañeros de partido.

Según las grabaciones obtenidas por los investigadores y difundidas por los medios de comunicación, los implicados, reunidos en casa de Granados, aseguraron que iban a celebrar la modificación de la declaración "con un volquete de putas".

Sobre esta expresión le ha preguntado la periodista Pepa Bueno a Granados. "¿Un volquete de putas es una compensación habitual en política?", ha inquirido la directora de Hoy por Hoy.

Cuestión que hizo que Granados comenzara a balbucear. "Yo no... no le puedo decir. No me he dedicado nunca a ese asunto. O sea, no, no... quiero decir, no al de la política, sino al de los volquetes".