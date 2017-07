Rajoy y Sánchez coinciden de manera "sustancial" en su rechazo al "inaceptable" referéndum catalán

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, han mostrado una "coincidencia sustancial" este jueves en su rechazo al "inaceptable" referéndum en Cataluña y la violación de la Constitución, aunque el socialista le ha pedido que dialogue con la Generalitat y le ha avisado de que tomará la iniciativa en caso de que no lo haga.

Así lo han puesto de manifiesto el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, y la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, tras la reunión de dos horas y media en La Moncloa entre Rajoy y Sánchez. Sobre el rechazo al referéndum hay una "coincidencia sustancial", ha resaltado en varias ocasiones el también ministro de Educación en rueda de prensa.

Rajoy y Sánchez han acordado "mantener un contacto permanente" sobre el asunto catalán. "La prioridad es declarar inaceptable este referéndum de secesión, una incaceptable violación sistemática y constante de las leyes", ha remarcado Moncloa.

Este era el primer encuentro entre Rajoy y Sánchez desde que este último ganara las primarias socialistas el pasado 21 de mayo. La reunión no ha tenido nada que ver con la que protagonizaron en agosto del año pasado, que apenas duró media hora y fue calificada de "prescindible" por parte del secretario general socialista. En esta ocasión ha durado cerca de dos horas y media tras comenzar a las 11.00 horas, cuando Rajoy ha recibido en la escalinata de La Moncloa al líder de la oposición y se han estrechado la mano sonrientes ante los fotógrafos.

En esta ocasión, ha explicado Méndez de Vigo, ha reinado la "normalidad" y la "estabilidad institucional" durante una reunión "cordial".

El Gobierno destaca la estabilidad institucional y el PSOE dice que la comunicación será fluida a partir de ahora

El líder del PSOE, según ha informado Robles, le ha mostrado al presidente que su partido siempre va a estar en la defensa de la legalidad y la Constitución, pero le ha emplazado a buscar vías de diálogo para solucionar la cuestión catalana y le ha solicitado que haya reuniones entre el Ejecutivo central y la Generalitat. En caso de que esto no sucediera, los socialistas están dispuestos a presentar "iniciativas legislativas" -que no han precisado- para que haya diálogo y se solvente el actual panorama.

Sánchez también le ha pedido "mesura" al Gobierno en el tema catalán y ha mostrado su rechazo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. No obstante, este último extremo no lo ha puesto encima de la mesa el Ejecutivo, ha precisado Robles. No se puede "mirar a otro lado", argumentan desde el PSOE, que hará una "oposición útil que aporte ideas y soluciones" consensuadas con todos los grupos.

Desde el PSOE se ha calificado como "útil" y "cordial" la reunión. A partir de ahora, ha agregado Robles, la comunicación va a ser "absolutamente fluida".

Además, durante este encuentro, Rajoy ha aprovechado para informarle a Sánchez sobre el estado de las negociaciones del Brexit y otros asuntos internacionales como Venezuela, Libia y Siria, en los que también ha habido coincidencias, según Méndez de Vigo.

Lo que no se ha tratado en Moncloa ha sido el techo de gasto, que se debatirá la semana que viene en el Congreso y al que se opone el PSOE. Tampoco se han abordado otros asuntos como el cambio de posición de los socialistas respecto al CETA, el tratado comercial de la UE con Canadá.

Sí ha habido posturas "muy coincidentes" en la lucha contra el terrorismo internacional y han acordado seguir dialogando para las renovaciones institucionales pendientes como el Defensor del Pueblo o RTVE. Asimismo, el presidente del Gobierno ha informado sobre la negociación en el ámbito salarial y su idea de que se note el crecimiento económico en los sueldos.