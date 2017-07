Carmen Lomana explota contra Belén Esteban y le reclama dinero: "Qué cara dura tienes"

Apenas dos semanas después de copar titulares por ganar el juicio interpuesto al que fue su representante durante casi una década Toño Sanchís —quien le reclamaba 380.000 euros por emolumentos no recibidos—, la televisiva Belén Esteban vuelve a tener otro frente abierto heredado del pasado.

En esta ocasión, el origen de la hostilidad proviene de la empresaria y reina del glamour Carmen Lomana, quien ha aprovechado la disputa de Esteban con su exrepresentante para reclamarle dinero y recordarle a la Princesa del Pueblo su afrenta personal de 2011, cuando Lomana la denunció por injurias —junto a Mila Ximénez y Kiko Matamoros—.

Escribe Lomana en Twitter:

Belén Esteban que cara dura tienes.Yo llevo esperando 5 años y todavía no me has pagado.Recurriste hasta el final. El Supremo me dio l razón