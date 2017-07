La reflexión sobre este tipo de fotos de San Fermín que más comentarios está generando en Facebook

Las fiestas de San Fermín arrancaron este jueves y algunas imágenes del chupinazo han vuelto a generar debate e indignación. Son las fotos que se repiten año tras año, en las que algunas jóvenes se levantan la camiseta, dejando los pechos al descubierto, y decenas de hombres alzan sus brazos para tocárselos.

Al hilo de esas instantáneas, Carlota Miranda, autora del blog, No es nada personal, ha publicado una reflexión en Facebook que ha generado un intenso debate. "Ni que decir tiene que el hecho de que una mujer enseñe el pecho no justifica, explica, valida o legitima, de ninguna manera, ningún tipo de agresión sexual. Pero sabes que sólo el año pasado, en las fiestas de San Fermín, el número de denuncias por agresiones sexuales se multiplicaron por cuatro", comienza diciendo.

"Sabes que en la comunidad hay manifestaciones multitudinarias luchando contra las actitudes machistas que, en este tipo de eventos, se disparan. Sabes que piden 22 años de cárcel para "La Manada" por la violación múltiple. Sabes que diariamente hay personas luchando para que la imagen de la que tristemente eres protagonista, no se repita. Y aún así, te levantas la camiseta sabiendo las consecuencias colectivas que tiene hacerlo", prosigue.

La autora se pregunta por qué esas mujeres quieren que toda España las vea "(y nos vea)" en esa situación y por qué no ven que el feminismo es una forma de vivir individualmente y luchar colectivamente.

"¿Por qué no piensan en todas las demás? ¿Por qué disfrutan de seguir poniéndonos barrotes en la cárcel en la que el patriarcado nos han metido? ¿Por qué no hay conciencia de grupo? ¿Por qué no se dan cuenta de la capacidad que tienen para cambiar la realidad? ¿Por qué cada año tenemos que ver la misma imagen denigrante?", continúa.

Miranda finaliza su escrito asegurando que un año más se ven dos tipos de imágenes: por un lado mujeres enseñando el pecho siendo manoseadas por "una multitud de energúmenos" y, por otro, "hombres con los pantalones y los calzoncillos por los tobillos sin que ninguna, ninguna, les toque nada".

El post de Facebook ha generado todo tipo de reacciones. Unos comentarios creen que las mujeres están en su derecho de levantarse la camiseta si quieren: "Su cuerpo es suyo y le da la gana", "Si le hacen daño a ella, o a otras mujeres, la culpa la tendrá quien haga daño, obviamente", "el enemigo es el violador". Mientras, otros dan la razón a la autora y creen que imágenes de este tipo suponen un retroceso en la lucha feminista:

