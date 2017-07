Quien conoció en sus inicios a Pepe Viyuela seguro que recuerda el número de la silla con el que triunfó en los 90, exactamente en 1993. Ese año fue cuando Narciso Ibáñez Serrador lo fichó como colaborador del Un, dos, tres... responda otra vez. Entonces se hizo famoso con su frase Pero, ¿esto qué es? y su número de la silla. Antes ya había salido en Hogar cutre hogar, también La 1.

El actor —ahora con seis películas a sus espaldas, más de 15 series y 12 títulos teatrales— decidió repetir este jueves por la noche el sketch que le dio la fama. Viyuela acudió al último programa de la temporada de Late Motiv (#0) y demostró que su número sigue triunfando como entonces.

El intérprete concedió también una divertida entrevista en la que habló de uno de los temas que más preocupa a los hombres: el pelo. "Yo nací calvo, luego tuve un periodo de decadencia, tuve pelo, no me vino bien y lo dejé", contó entre risas. Luego se puso serio y aclaró que la ausencia de pelo no le ayuda a mantenerse joven eternamente: "Si vieses una imagen mía de hace 10 años sufrirías, como sufro yo".

#LateMotiv266 @PepeViyuelaActor: "Yo nací calvo, luego tuve un período de decadencia en el que tuve pelo, no me vino bien y lo dejé" pic.twitter.com/GaqUU9vh8x — #0 (@cero) 6 de julio de 2017