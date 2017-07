"¡Ayudadme, por favor, ayudadme!". Los gritos de la tenista estadounidense Bethanie Mattek-Sands resonaban en la pista 17 del All England Tennis Club de Wimbledon. Su rival, la rumana Sorana Cirstea, que se había acercado a la red al ver que su contrincante estaba en el suelo, saltó al otro lado de la pista y se quedó conmocionada con lo que estaba viendo.

Se giró y buscó ayuda mientras Mattek-Sands seguía pidiendo auxilio desde el suelo. "Me asusté. Nunca había visto una lesión así antes. Su rodilla tenía muy mala pinta, como algo que sólo ves en las películas", explicó Cirstea poco después a los periodistas.

Just a devastating scene at Wimbledon as Bethanie Mattek-Sands goes down with an injury. pic.twitter.com/kqY6wQAcbS