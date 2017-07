Los taxistas, en pie de guerra por la oferta de Uber para ir al aeropuerto de Barajas este verano

Sigue la guerra en el sector del taxi. La nueva batalla se ha desencadenado tras el anuncio de una nueva promoción de Uber: 15 euros por desplazarse al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Los taxistas han acusado a la plataforma de querer "romper el mercado" con su "agresiva oferta" y han pedido a los ciudadanos que reflexionen sobre "qué se oculta bajo esa oferta y el daño a la economía de Madrid y España" que promueve esta multinacional.

La empresa de alquiler de vehículos con conductor lanzó la promoción este jueves. Será valida, durante los meses de julio y agosto, siempre que el origen o destino del desplazamiento sea un punto comprendido en el interior de la M-30. La oferta es válida para un total de cuatro trayectos, dos hacia la estación y dos desde la estación, según informa la compañía en su página de Internet donde se pueden contratar los servicios.

No es la primera vez que Uber lanza esta oferta para desplazarse al aeropuerto. En enero aprovechando el cierre por obras de la línea 8 de Metro, la que conecta con el aeropuerto de Barajas, la plataforma ya lanzó la misma promoción desde el 25 de enero a las doce de la noche hasta el 8 de febrero.

FEDETAXI: "EL VIAJE EN UN COCHE DE UBER ES UN VIAJE A PANAMÁ"

La Federación Española del Taxi (Fedetaxi) ha emitido un comunicado en el que denuncia la oferta de carreras al aeropuerto de Madrid, que según los taxistas "infringe la legislación" y supone "una venta a pérdidas".

La organización argumenta que, una vez descontados de esos 15 euros el 21 % de IVA y "el 25 % que Uber comisiona al chófer", el recorrido "se efectuaría realmente por 9,29 euros", incluyendo en este importe "los gastos de combustible, seguros y amortización del vehículo".

El viaje en un coche de Uber es un viaje a Panamá y a la mísera degradación de las condiciones de trabajo de los ciudadanos Fedetaxi

"Es evidente que con esa cantidad no se cubren los costes del vehículo y mano de obra", afirma el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, en cuya opinión los servicios a quince euros no serían "rentables ni deseables" para los dueños de los vehículos, por lo que Uber "habrá de poner dinero para que su flota de proveedores no abandone la aplicación informática".

"Alguien pone el dinero, y ese alguien solo tiene la intención de destruir un mercado para apoderarse de él", añadió.

LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS CONDUCTORES

Para el presidente de Fedetaxi "el viaje en un coche de Uber es un viaje a Panamá y a la mísera degradación de las condiciones de trabajo de los ciudadanos, que acabaremos pagando muy caro todos".

Fedetaxi denuncia que los chóferes de Uber "trabajan hasta 270 horas al mes" y que la empresa "está fracasando estrepitosamente en Madrid".